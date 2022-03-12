财政部：中央财政对实际种粮农民发放200亿元补贴 缓解种粮增支影响
2022年03月12日10:03 | 来源：人民网
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人民网北京3月12日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，中央财政下达资金200亿元，对实际种粮农民发放一次性补贴，缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响，稳定农民收入，调动农民种粮积极性。
财政部表示，为保持政策连续性，提高政策精准性，便于地方操作执行，此次补贴发放将延续2021年相关政策实施方式。补贴对象为实际种粮农民，具体包括利用自有承包地种粮的农民，以及流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。对于开展粮食耕种收全程社会化服务的，可根据服务双方合同（协议）约定，由地方结合实际确定补贴发放对象，原则上应补给农资价格上涨成本的主要承担者。对流转土地种粮的个人和组织，根据签订的流转合同（协议），确定补贴发放对象。补贴标准由各地区结合有关情况综合确定，原则上县域内补贴标准应统一。发放方式由各地区在2021年相关工作的基础上，进一步结合实际进行完善。要依法依规公开补贴信息，采取“一卡（折）通”方式，及时将补贴资金发放到实际种粮农民手中。
财政部要求，各地要聚焦实际种粮农民，加强组织领导，完善发放机制，强化资金监管，做好政策宣传，快速发放补贴，切实提高种粮农民的获得感。财政部将会同相关部门，切实加强资金监管，督促指导地方做好补贴发放工作，尽快将补贴发放到实际种粮农民手中。
(责编：王震、吕骞)
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