原标题：徐留平代表：抢先机赢主动 加快建设世界一流汽车企业进程

新华网北京3月10日电（记者 刘芳宇）2022年全国两会召开期间，全国人大代表、中国一汽党委书记、董事长徐留平接受新华网记者采访，围绕汽车产业如何走好科技创新与高质量发展之路、新能源汽车产业趋势等热点问题，分享了他的观点。

基于对汽车产业的躬身实践和深刻洞察，今年全国两会，徐留平带来三项建议：一、尽快出台交通领域碳达峰碳中和路线图；二、加强汽车报废管理；三、加快汽车行业技术标准国际互认。

徐留平表示，今年政府工作报告对汽车产业的指导非常有力。从汽车制造业来讲，强化创新引领，促进企业加大研发投入，培育壮大新动能；加强原材料、关键零部件等供给保障，实施龙头企业保链稳链工程，维护产业链供应链安全稳定；推动消费持续恢复，继续支持新能源汽车消费；促进产业数字化转型等都是今年汽车市场的重磅利好。

2021年，在疫情持续反复、芯片短缺等不利因素影响下，我国汽车产销两旺，实现同比增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面，令人鼓舞。徐留平对今年的汽车市场充满信心：一产业政策层面，促进汽车产业发展有利的政策，将为汽车产业带来重大利好；二消费层面，中国已经开始步入汽车大规模进入家庭的快速扩容期，汽车产业在中国仍有很大发展潜力；三发展重点上，中国新能源智能汽车已经进入快速发展期，汽车产业赛道将加速从以燃油车为主向以新能源智能车为主进行转换；四竞争态势上，随着中国汽车产业全面开放，中国汽车市场的竞争更加激烈、更加国际化；五汽车市场容量上，综合各方面信息，2022年预计中国汽车市场规模将达到2750万辆左右，同比增长5%左右，2022年中国汽车市场大有可为。

在此大背景下，中国一汽将以“红旗”发展为标杆，以品牌建设为统领，以用户为中心，以全面创新驱动为主线，坚决打好“全面质量提升、供应链安全保供、大营销创新提能、数智化转型升级”四大攻坚战。

发展新能源汽车是迈向汽车强国的必由之路。在徐留平看来，面向未来，谁能既综合平衡好转型换道的节奏，又精准把握住未来发展的主攻阵地，既充分用好自身优势资源，又坚定淘汰落后资源，谁就能在这轮竞争中抢得先机、赢得主动。

中国一汽将抢抓机遇、乘势而上。一是定战略，明确新能源汽车发展目标。二是狠创新，突破新能源汽车核心技术。三是快投放，完善新能源汽车产品布局。四是抢先机，构建新能源汽车发展新模式。中国一汽正在全力打造以新能源智能汽车产业链为核心链，融新型消费链、智能绿色交通出行链、智慧能源链、新基建链等“五链”为一体的未来型智慧绿色城市汽车生态系统。

徐留平表示，政府工作报告提出的完成国企改革三年行动任务、提升产业链供应链支撑和带动能力、持续推进关键核心技术攻关、扩大高水平对外开放、有序推进碳达峰碳中和工作等，每一条都和汽车产业密切相关，为未来汽车产业发展指明了方向，也为中国一汽的高质量发展提出了新的要求。中国一汽将牢记使命责任，深入实施创新驱动发展战略，加快掌握关键核心技术，坚决打造自主品牌，强大核心竞争能力，不断加快建设世界一流汽车企业进程。

(责编：李源、董童)