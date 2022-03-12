原标题：收入增速创八年新高 盈利规模提速增长 中国联通公布A股公司2021年度业绩

3月11日，中国联通发布A股公司2021年度业绩报告。报告显示，2021年中国联通收入增速创八年新高，盈利规模提速增长，实现“十四五”良好新开局。2021年，公司实现营业收入达到人民币3279亿元，同比增长7.9%；主营业务收入达到人民币2962亿元，同比增长7.4%，增速较2020年全年提高3.1个百分点；全年利润总额达到人民币178亿元，归属于母公司净利润达到人民币63.1亿元，同比增长14.2%，增速较2020年全年提高3.4个百分点；EBITDA达到人民币961亿元，较去年同比提升2.3%。

公司积极践行绿色低碳发展，网络共建共享成效显现。2021年，公司资本开支为人民币690亿元，低于全年700亿元指引，投资效能进一步改善。全年自由现金流持续充沛，达到人民币430亿元，财务实力进一步夯实。

公司高度重视股东回报。经充分考虑公司的良好经营发展和强劲自由现金流后，董事会建议派发年度末期股息每股人民币0.0391元（含税），连同已派发的中期股息每股人民币0.0488元（含税），全年股息合计每股人民币0.0879元（含税），同比提升31.4%。未来，公司将继续努力提升盈利能力和股东回报。

2021年，面对复杂严峻的内外部环境，中国联通紧抓经济社会数字化转型大势，把握新机遇、拥抱新变化、实现新发展，升级“强基固本、守正创新、融合开放”为新战略，明确“数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵”为新定位，聚焦“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”五大主责主业，全面发力数字经济主航道。一年来，公司经营态势稳中向好，规模效益实现突破，重点业务稳中有进，创新能力切实增强，改革活力持续焕发，运营效能显著提升，公司高质量发展跃上新台阶。

展望2022年，中国联通董事长刘烈宏表示：“2022年是中国联通全面贯彻落实新战略规划的起跑之年。中国联通将持续全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动高质量发展，围绕‘网络强国、数字中国、智慧社会’建设，以贯彻落实公司‘1+8+2’战略规划体系为工作主线，聚焦五大主责主业，稳增长、优网络、抓改革、提能力、强协同、防风险，为股东、客户及社会创造更大价值。”

价值经营、规模发展，移动业务再上新台阶

公司将价值经营作为业务发展的重中之重。紧扣5G消费数字化、线上化、融合化的发展趋势，公司持续深化5G引领，带动移动业务价值、规模双提升。公司坚持精细化经营，深化用户精准切片和分类施策，加快存量用户特别是中高端用户升迁5G；完善数字化运营体系，以创新驱动集约化、平台化智慧运营；不断优化渠道布局，线上线下融合的新型渠道体系更加强健；加快基础业务产品创新迭代，加强产品内容、权益合作，视频彩铃、通信助理用户超千万；协同行业友商及产业链上下游，积极开展5G消息友好用户体验，开拓5G生态新蓝海。

2021年，移动主营业务收入达到人民币1641亿元，同比提升4.8%；移动出账用户净增达到1,130万户，大幅优于2020年的净减1,266万户。用户价值持续优化，移动用户ARPU达到人民币43.9元，同比提升4.3%。5G业务加速发展，公司5G套餐用户达到1.55亿户，5G套餐用户渗透率超越行业平均，达到48.9%。

“三千兆”融合发展，固网宽带跑出加速度

公司以5G引领“三千兆”融合化为核心促进宽移融合发展。面对5G、宽带、Wi-Fi“三千兆”升级机遇期，公司紧抓技术换代窗口，以连接、平台和应用的“全网融合”为策略主线，夯实宽移融合底座，满足消费场景化、智能化、多元化需求，体系化推进宽带及智慧家庭业务发展。

2021年，公司固网宽带接入收入同比增长5.2%，达到人民币448亿元；固网宽带用户全年净增895万户，总数达到9,505万户，全年净增用户规模创公司历史新高；宽带接入ARPU基本维持平稳，达到人民币41.3元，基于规模的价值经营成效显现；融合业务在固网宽带用户中的渗透率达到71.5%，同比提升7.4个百分点。

打造精品网络，夯实高质量发展基石

公司把加强精品网络建设作为事关战略全域的关键一环。公司着力打造新型数字信息基础设施能力和技术竞争优势，坚持深化网络创新，强化网络能力保障，骨干网平均时延保持行业领先。通过网络精简、自主运营、共建共享、AI应用、精细管理等多措并举，网络运行效能持续提升。2022年，公司将持续打造5G精品网、千兆宽带精品网、政企精品网和高品质算力网络，推进网络运营智能化，进一步构筑公司高质量发展的基石。

创新业务释放动能，智慧运营取得突破

公司持之以恒发力创新领域，以云大物智链安基座为五大赛道奠定坚实基础。公司坚持创新驱动，坚定不移向创新人才倾斜资源配置，加大投入强度，夯实基础能力平台，持续加强在数字政府、智慧城市、工业互联网、医疗健康、生态环境等领域自研产品供给，关键核心能力自主化大幅提升，融合应用水平实现突破。

年内，公司加大在科研方面的投入，研发费用同比增长61.7%，科技创新人员占比达到22%，授权专利数达到1,128件，同比大幅增长120%。公司主导高精度时频同步芯片首次实现国产化替代，打破了国外对于相关技术的垄断，为5G网络提供了可靠、低误差的时间基准精度。

2021年，产业互联网业务收入同比增长28%，达到人民币548亿元，占整体主营业务收入比例达到19%。受创新业务良好增长拉动，公司固网主营业务收入达到人民币1296亿元，同比增长10.9%。

公司坚持创新运营驱动业务发展，数字化转型持续推进。年内，发布“联通智慧大脑”，核心业务系统、客户系统、智慧中台、大数据、数字化底座实现100%集约。坚持“平台+应用”架构，夯实公众、政企、数据、网络、管理“五大中台”核心能力。智慧客服实现“更懂客户”的个性化服务，智能化服务占比达到80%。公司流程治理持续强化，敏捷赋能效果显现，全生产场景支撑能力大幅提升。

行业生态持续向好，共建共享拓展空间

公司以5G等新型数字信息基础设施建设为契机，持续深入推动共建共享。公司继续与中国电信紧密合作，新开通5G基站31万站，双方累计开通5G基站69万站，建成全球规模的5G共建共享网络。4G共享规模进一步突破，双方共享4G基站66万站。通过4G/5G网络共建共享，公司积极助力“碳达峰、碳中和”双碳目标，每年预计可节约用电超过175亿度、累计减排二氧化碳超过600万吨，并累计为双方节省投资超过人民币2100亿元。同时，公司致力于进一步扩大共建共享深度广度，推动科技创新、IDC等云网融合领域的合作共享，推进传输线路、管道光缆、机房天面、分布系统基础设施和重点业务平台的共建共享与共维共优。

公司主动作为，积极推进与国家部委、地方政府、企事业单位等加强战略合作，深化开放合作广度深度，服务经济社会数字化转型；积极构建与战投伙伴、行业友商、系统厂商、科技公司、社会力量的生态合作圈，携手行业共同推进价值创造；加强股权投资管理，采用参股、并购方式通过产投协同延展产业领域，助力主业收入规模增长；依托“直投+基金+孵化”投资者平台在创新领域布局，推动开放合作生态。

(责编：李源、董童)