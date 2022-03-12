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拓展人工智能应用场景 让数字技术促进医疗服务转型升级

2022年03月12日14:15 | 来源：人民网
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人民网北京3月12电 （黄盛）5G赋能手术“飞刀”、远程诊断解除患者痛苦、电子健康卡担当守门人……随着大数据、云计算、人工智能等技术发展，为医疗大健康行业发展带来了更多的应用场景。数字科技走到前沿，正成为推动我国医疗体系和社会健康服务发展的新力量。

近日，中国工程院院士、清华大学附属北京清华长庚医院院长董家鸿，清华大学学术委员会委员、自动化系学术委员会主任张学工，深睿医疗联合创始人、CEO乔昕做客人民网《人民会客厅》栏目时表示，进一步拓展人工智能在医疗领域的应用，能够扩大医疗服务覆盖的地域和人群，转变现有的医疗服务模式，释放更多资源，促进医疗行业数字化转型，助力数字经济高质量发展。

智慧医疗赋能基层 

助力医疗服务水平提升

董家鸿介绍，当前我国智慧医疗正处于蓬勃发展的态势，在健康管理、疾病筛查、诊断治疗、慢病管理、高龄照护等领域的应用日趋广泛。在我国健康医疗体系中，医院、医师、病床等方面资源比较匮乏，难以满足持续提高的健康医疗需求。智慧医疗可以进一步增加医疗服务效率，优化医疗服务体验，拓展医疗服务时域、空域和领域，缓解基层医疗资源短缺和医疗服务发展不平衡的问题。

他提到，以智慧医疗为手段，重塑国家医疗健康服务体系，需要在“建高峰”和“强基层”两个维度进行系统布局。协同国家医学中心、国家区域医疗中心以及三级医院，重点解决复杂疑难疾病和重大医学问题，整合城区和县域各级医疗机构，组成以区域民众健康为中心的联合体，为全域民众提供集预防、诊疗、康复、慢病管理、高龄照护一体化，覆盖全人群的健康医疗服务。

“此外，在慢病防控方面，需要把城区、县域各级基层医疗机构整合，将预防、医疗照护、社区公共卫生服务进行链接，实现家庭医生服务、社区服务和中心医院之间的紧密联动，为社区民众提供系统连续、便捷有效的健康医疗服务。”董家鸿说。

为更好地推进新技术在医疗领域的应用，助力优质医疗资源下沉，乔昕介绍，深睿医疗一直以来积极推进人工智能在智慧医疗领域的深入应用，可提供从疾病早期辅助诊断、辅助决策、疾病愈后以及随访管理的全链路人工智能医疗服务体系，帮助医疗机构提升整体医疗服务水平。并结合5G、远程技术为基层赋能，辅助基层医务工作者提高工作效率和诊断精度，更好地惠及患者。在智慧医院建设过程中，为更好地促进临床大数据的深度挖掘、整理和转化，深睿医疗基于多模态医疗大数据的人工智能产品，帮助医疗机构挖掘临床大数据，整体提升医疗服务水平，保障全民健康。

结合临床实际需求

拓展人工智能应用场景

张学工提到，人工智能在医疗健康领域有着巨大的应用前景，当前在辅助诊断方面的应用较为成熟。但由于我国专业医生人才不足，智能辅助医疗能够弥补优质医疗资源不足，促进优质医疗资源下沉，促进提高全民健康。人工智能技术与前沿基因组学、生物信息学、合成生物学等新技术相融合，在疾病机理研究、新药研发创制、个性化治疗方案和主动健康新技术研发等方面取得了很大突破，未来将有更大的“用武之地”。

乔昕介绍，深睿医疗从临床需求出发，不断拓宽人工智能在医疗领域的应用场景，目前已形成了包含智慧影像、辅助诊断、辅助决策、智能影像云、智慧教育等方面的产品矩阵。在未来，深睿医疗将更加聚焦辅助影像诊断、临床大数据的挖掘和应用、软硬件一体化三个方面，为基层医疗服务能力提升、智慧医院建设提供更有力的支持。

“新技术必须依托临床需求，迅速地运用到实际工作当中。”乔昕说，人工智能技术在医疗体系中有着广阔的应用场景，在实践推广过程中能帮助医生提升工作效率，提高诊断精度，获得了较好的反馈。希望未来能进一步同医院、科技工作者深度合作，将新技术与临床应用相结合，尽快地推广到实际应用中。

张学工表示，当前我国在人工智能核心技术方面仍存在一定不足，尤其是在人工智能源头和底层技术上。要认清现状，切实面向人民生命健康，立足我国医疗健康事业特点，找准“痛点”，开创适合自己的技术路线，加强数据、理论、算法等方面基础性工作，将智能技术、信息技术和生物技术结合发展，形成以“数基生命系统”为核心的智能医健学术和产业生态，助力“健康中国”目标的实现。

推进数字化转型 

智慧医疗促进数字经济

张学工认为，医疗数字化要以提高人民生命健康水平为核心目标，通过数字化、智能化手段，提高系统运行效率，提升诊疗水平。他认为，医疗数字化还有更深一层的含义，要将生命现象的宏观和微观基理对生命健康和干预手段，进行全方位数字化和数学化，在虚拟的“数基孪生生命”上智能推演疾病过程和干预手段。

“智慧医疗是我国数字经济发展的必然产物，也是我国数字经济发展中的一个关键要素。”董家鸿说，在医药研发方面，智慧医疗正在进行数字化、智能化的产业升级，提高医药研发效益；在医疗服务方面，智慧医疗通过赋能医疗服务和医院管理，在增强医疗服务能力、提升医疗服务效率、优化服务体验和拓展医疗服务领域方面产生强大效应，助力优质高效、经济可及的健康医疗服务体系的建设；数字医疗带来了医疗服务的转型升级，助力健康医疗服务体系的重塑，也为产业发展带来了新的机遇，促进数字经济的发展。

(责编：王震、吕骞)

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