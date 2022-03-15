人民网北京3月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1—2月份，规模以上工业主要能源产品生产均有不同程度增长。与上年12月份比，原煤、原油、天然气生产增速加快，电力生产由降转升。

“由于地缘政治的变化，全球大宗商品价格影响比较明显，国内输入性通胀的压力可能会增加。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，“尽管面临这些问题，但也要看到，我们在保障国内能源供给方面还有很多有利条件。从去年四季度以来，持续加大大宗商品保供稳价的力度，国内能源供给稳步增加。从今年1-2月份的情况来看，1-2月份原煤产量同比增长10.3%，发电量增长4%，比去年12月份均明显改善。”

原煤生产较快增长，进口降幅收窄。1—2月份，生产原煤6.9亿吨，同比增长10.3%，增速比上年12月份加快3.1个百分点，日均产量1164万吨。进口煤炭3539万吨，同比下降14.0%，降幅比上年12月份收窄6.9个百分点。

原油生产稳定增长，进口由增转降。1—2月份，生产原油3347万吨，同比增长4.6%，增速比上年12月份加快2.9个百分点，日均产量56.7万吨。进口原油8514万吨，同比下降4.9%，上年12月份为增长20.1%。

原油加工量略有下降。1—2月份，加工原油11301万吨，同比下降1.1%，降幅比上年12月份收窄1.0个百分点，日均加工191.5万吨。

天然气生产保持增长，进口下降。1—2月份，生产天然气372亿立方米，同比增长6.7%，增速比上年12月份加快4.4个百分点，日均产量6.3亿立方米。进口天然气1986万吨，同比下降3.8%，上年12月份为增长4.6%。

电力生产由降转升。1—2月份，发电量13141亿千瓦时，同比增长4.0%，上年12月份为下降2.1%，日均发电222.7亿千瓦时。分品种看，除风电外，火电、水电、核电、太阳能发电不同程度增长。其中，火电同比增长4.3%，水电增长8.2%，核电增长9.6%，太阳能发电增长6.5%，风电下降7.6%。

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