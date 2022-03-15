人民网北京3月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1-2月份，全国城镇新增就业163万人。2月份，全国城镇调查失业率为5.5%，比上月上升0.2个百分点，与上年同期持平。

针对社会关注的年轻人就业困难等问题，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖15日表示，1-2月份青年人就业状况有所改善，2月份16-24岁青年人失业率是15.3%，与上月持平。其中，20-24岁大专及以上人员失业率比上月下降1.8个百分点，大学生就业状况得到改善。

“但确实要看到，与历史相比，总体来看大学生失业率还处于较高水平。”付凌晖表示，下阶段，促进青年人就业持续改善还是有不少有利条件：

第一，经济在持续恢复。1-2月份主要生产需求指标增长在加快，有利于带动就业需求扩大，有利于就业稳定。

第二，新业态新模式发展为青年人就业创造更多的就业选择。近年来，网上零售、直播带货、共享经济、平台经济的发展，带动了一些新就业岗位的增加。同时，政府加大对灵活就业人员保障，也有利于促进就业扩大。

第三，就业优先政策仍然会持续发力。各地区、各部门积极落实助企稳岗保就业政策，加大企业帮扶，实施阶段性稳就业政策，加大对大学生等重点群体就业创业支持和就业服务，开展大规模职业技能培训，有利于保障就业基本盘。

付凌晖指出，同时要看到就业总量压力和结构矛盾还存在。今年高校毕业生将达到1076万人，总量创历史新高。就业结构性矛盾仍然比较突出，高技能人才短缺，大龄低技能人才求职难，企业招工难和劳动者就业难并存。

“按照中央要求，我们继续落实好中央部署，持续稳定经济，促进经济恢复，同时加大助企纾困力度，优化相关就业服务，促进就业平稳发展。”付凌晖说。

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