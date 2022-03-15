新华社北京3月15日电（记者魏玉坤、王雨萧）多重风险挑战下，开年中国经济恢复好于预期。国家统计局15日发布的数据显示，1至2月份，国民经济持续稳定恢复，新动能继续成长，高质量发展取得新进展。

工业生产加快，高技术制造业和装备制造业增势良好。1至2月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.5%，比2021年12月份加快3.2个百分点。高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长14.4%、9.6%。

市场销售回升，固定资产投资增长加快。1至2月份，社会消费品零售总额同比增长6.7%，比2021年12月份加快5.0个百分点；全国固定资产投资（不含农户）同比增长12.2%，比2021年加快7.3个百分点。

货物进出口较快增长，贸易结构持续改善。1至2月份，货物进出口总额同比增长13.3%。民营企业进出口增长16.1%，占进出口总额的比重为48.2%，比上年同期提高1.1个百分点。

就业形势总体稳定，居民消费价格温和上涨。1至2月份，全国城镇新增就业163万人；全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.9%。

“综合来看，在宏观政策发力和市场主体努力的共同作用下，1至2月份，我国经济恢复的势头向好，为今年一季度开好局奠定了坚实基础。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖说。

付凌晖表示，当前全球疫情扩散蔓延，世界局势动荡不安，地缘政治冲突加剧，外部不稳定不确定性加大，国内经济恢复仍不均衡，经济持续恢复的基础尚不牢固，后期走势仍待观察。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放创新，推动高质量发展，确保经济行稳致远。

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