新华社北京3月15日电 3月14日出版的2022年第11期《瞭望》新闻周刊刊发了记者采写的文章《浙江探路共同富裕》。摘要如下：

“我们的责任，就是要团结带领全党全国各族人民，继续解放思想，坚持改革开放，不断解放和发展社会生产力，努力解决群众的生产生活困难，坚定不移走共同富裕的道路。”2012年11月15日，在十八届中共中央政治局常委同中外记者见面时，习近平总书记这样宣示。

治国之道，富民为始。几千年来，中华民族始终保有对共同富裕的美好期盼。2021年6月10日，《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布。支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区，是以习近平同志为核心的党中央把促进全体人民共同富裕摆在更加重要位置作出的重大决策，充分体现了党中央对解决我国发展不平衡不充分问题的坚定决心。

多位专家认为，浙江有蕴含共同富裕理念的“八八战略”引领，具有扎实推进共同富裕的良好基础。浙江城乡、山海兼有，省内东中西部的共同富裕探索，将有利于成功经验在全国推广复制。同时，在优化支撑共同富裕的经济结构，完善城乡融合、区域协调的体制机制，实现包容性增长的有效路径等方面，浙江还有较大探索空间。

高质量发展高品质生活先行区、城乡区域协调发展引领区、收入分配制度改革试验区、文明和谐美丽家园展示区——中央赋予浙江建设示范区的四大战略定位，彰显出贯彻新发展理念、在高质量发展中扎实推动共同富裕的关键要义。回溯浙江发展历程，“八八战略”是一个重要里程碑，蕴含着共同富裕的鲜明价值取向。浙江之所以具备开展高质量发展建设共同富裕示范区的基础和优势，离不开“八八战略”的擘画和实施。

“共同富裕示范区建设扎实开局，浙江坚持扛起探路者责任，边学、边谋、边干，初步构建共同富裕目标体系和工作体系，完成年度目标任务，系统谋划扎实推进重大改革特别是扩中提低改革，制定40多项专题政策和方案。”浙江省委书记袁家军在总结2021年浙江推进共同富裕的进展时说。

面向未来，一批批走在前列的发展成果，一个个探索中形成的实践经验，标志着浙江正推动共同富裕逐步走向现实。当前，浙江正在扩中提低、缩小收入差距上探索突破，探索构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的制度安排，突出抓好扩中提低重点改革事项，加快构建有利于共同富裕的财税政策体系。

农历虎年上班第一天的2月7日，浙江省委召开高质量发展建设共同富裕示范区推进大会，袁家军提出要深入学习贯彻习近平总书记关于共同富裕的重要论述精神，忠实践行“八八战略”，奋力打造“重要窗口”，坚持在高质量发展中促进共同富裕，加快打造具有全国影响、群众有感、可示范推广的标志性成果，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（采写记者：何玲玲、袁震宇、商意盈、王俊禄、顾小立）

(责编：杨光宇、袁勃)