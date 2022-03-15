新华社北京3月15日电 题：700多个市场主体被列入严重违法失信名单，这些典型案例曝光

新华社记者赵文君

配制酒非法添加西地那非等药品，蛋糕被检出超限量添加防腐剂……市场监管总局近日曝光一批严重侵害消费者合法权益典型案例，涉及食品、工业产品等领域。目前，全国市场监管部门已将700多个市场主体列入严重违法失信名单，通过国家企业信用信息公示系统依法向社会公示。

配制酒非法添加西地那非等药品

江西省吉安市市场监管局将在配制酒中非法添加药品的江西利康乐生物科技有限公司列入严重违法失信名单。2021年6月，接群众举报，吉安市吉州区市场监管局对江西利康乐生物科技有限公司生产的配制酒进行抽样检测，检测结果判定为不合格。经立案调查，当事人生产的“雨宝”酒、“劲久汉”酒中非法添加西地那非等药品。

蛋糕被检出超限量添加防腐剂

江苏省江阴市市场监管局将“屡禁不止、屡罚不改”的江阴龙民食品有限公司列入严重违法失信名单。2021年1月，生产的老蛋糕被检出超限量添加防腐剂。2021年3月，因生产经营标签虚假的食品被江阴市市场监管局处以5000元罚款。2021年4月，因超限量使用食品添加剂被江阴市市场监管局处以50000元罚款。2021年9月，生产的软心橙蛋糕、老蛋糕又被检出超限量添加防腐剂。2021年11月，因超限量使用食品添加剂再次被江阴市市场监管局处以50000元罚款。

违法从事经营性拼装、改装电动自行车

北京市西城区市场监管局将违法从事经营性拼装、改装电动自行车的北京亨迪达商贸有限责任公司列入严重违法失信名单。2021年8月，北京市西城区市场监管局在检查中发现当事人在售的5辆电动自行车外观与合格证上载明的外形不一致，涉嫌违法从事经营性拼装、改装电动自行车，经检测不符合电动自行车安全技术规范要求。

出具虚假检测报告

新疆伊犁州市场监管局将出具虚假检测报告的伊犁萌晟商贸有限公司列入严重违法失信名单。2021年12月，新疆伊犁州市场监管局在日常检查中发现，该公司雇佣未取得“特种设备检验检测人员证”的人员从事气瓶检测工作，未按照相关标准对车用气瓶进行水压试验和气密性试验等关键性检测，同时在出具的报告中代签有“特种设备检验检测人员证”检验人员的姓名，共生成虚假检测报告3672份。随着调查深入，执法人员又发现该公司以“代办检测”的方式，出具了2323份检验结论为“合格”的虚假检测报告，伪造了24个车用气瓶出厂合格证复印件。

销售假冒南孚电池

湖北省鄂州市市场监管局将销售侵犯商标专用权电池的刘雪芬（自然人）列入严重违法失信名单。2021年11月，鄂州市市场监管局根据举报进行检查，发现当事人存有1号南孚电池149粒、5号南孚电池5701粒、7号南孚电池9642粒。经鉴定，涉案电池均为侵犯南孚商标专用权的假冒产品。当事人自2020年10月起，开始购进并销售侵犯南孚商标专用权的电池，违法经营额为22070.33元。

生产不合格水泥

山东省菏泽市单县市场监管局将生产不合格水泥的山东中固水泥有限公司列入严重违法失信名单。该公司自2019年以来生产的水泥连续四次抽检不合格，自2021年9月以来共生产不合格硅酸盐水泥130吨。

据介绍，去年新修订的《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》扩大严重违法失信名单列入范围，聚焦食品、药品和特种设备等重点领域，强化信用约束和失信惩戒，着力解决群众痛点、治理难点，促使市场主体存戒惧、知敬畏、守规矩，提升守法诚信经营意识和水平。

(责编：杨光宇、袁勃)