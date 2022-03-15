新华社北京3月15日电（侯雪静、陈浩楠）记者15日从中国棉花协会了解到，中国棉花协会近日发布“中国棉花”可持续生产标准，并将于4月1日起在行业内正式实施。

该标准以棉花可持续生产为目标，关注棉花种植过程中农业化学品管理及使用、生态环境保护、棉花质量以及职业健康安全等农业可持续发展核心问题，是“中国棉花”可持续发展项目（CCSD）重要组成部分。

该标准将于今年在CCSD项目首批6家生产端合作伙伴，以及有意愿按照标准开展棉花可持续种植的生产经营单位（包括小农户）中实施，并将可持续棉花原料传导至下游品牌商和消费者。

中国棉花协会有关负责人表示，中国是世界上重要的棉花生产、消费和纺织品服装出口国。该标准的发布和实施有助于引导棉花生产者采用可持续的生产经营方式，满足人们对高质量、可持续棉制品需求，破解行业发展不平衡难题，推动生态文明建设，增加棉农收入和提升农村经济发展水平。

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