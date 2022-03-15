新华社北京3月15日电（记者侯雪静）记者15日从中华全国供销合作总社了解到，由中国供销电子商务有限公司建设和运营的脱贫地区农副产品网络销售平台（“832平台”），启动2022年“双实”质量价格月系列活动。活动自3月15日起，持续至5月15日结束。

此次系列活动主题为“夯实质量价格管控，营造和谐消费环境”。活动期间，“832平台”将严抓商品质量，严控商品价格，推进“832平台”高质量、可持续发展。

“832平台”是在财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、中华全国供销合作总社四部门指导下建设和运营的脱贫地区农副产品网络销售平台。2020年1月1日上线运行以来，秉持帮扶属性、公益属性。

截至目前，“832平台”累计注册供应商1.5万家，上线农副产品20万个，采购单位数量近50万个，实现销售额近205亿元，助推832个脱贫县的230万农户巩固脱贫成果。

“832平台”有关负责人表示，“832平台”以政府采购为驱动，通过不断强化质量价格管理，有效提升脱贫地区农副产品的市场化竞争力，促进脱贫地区农副产品的可持续发展，为巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴做出新贡献。

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