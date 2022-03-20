本报乌鲁木齐3月19日电 （记者阿尔达克）记者日前从中国石油塔里木油田获悉：截至3月14日，通过西气东输工程，塔里木油田累计向我国中东部地区供气超过3000亿立方米，相当于全国2021年天然气总产量的1.5倍。特别是在去冬今春冬供期间，塔里木油田天然气日产量连攀新高，保持在1亿立方米高位运行。

据介绍，3000亿立方米天然气相当于替代标煤4亿吨，减排二氧化碳4.26亿吨，惠及15个省份约4亿居民。

作为西气东输主力气源地之一，塔里木油田不断向超深复杂领域挺进，挑战超深、超高温、超高压等世界级勘探开发难题，全力提升天然气保供能力，全面建成300亿立方米大气区。2021年，油气产量当量达到3182万吨，其中天然气产量319亿立方米，实现连续5年超百万吨增长。塔里木油田在全力保障西气东输的同时，加快推进“西气西用”，带动当地经济社会发展。

《 人民日报 》（ 2022年03月20日 01 版）

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