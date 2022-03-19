人民网北京3月19日电 （记者李栋）南方稻区水稻机械化种植是我国粮食生产全程机械化的最大短板，如何在南方地区发挥机械化种植优势？近日，农业农村部印发《关于扎实做好南方水稻机械化种植推进工作的通知》（以下简称《通知》），要求各级农业农村部门立足农业农村现代化和确保国家粮食安全目标任务，突出机械化移栽方式，多措并举加快补齐机种短板，为水稻稳产增产提供机械化支撑。

水稻机械化移栽属绿色稳产增产技术，具有灾害抵御能力强、除草剂使用少、增产潜力大等特点，对于缓解南方多熟制季节茬口矛盾、提高水稻复种指数具有重要意义。《通知》指出，各地要发挥农机购置与应用补贴政策导向作用，夯实育插秧设施装备基础，将高性能水稻机械化移栽机具补贴额测算比例提高至35%，同时加快将育秧成套设施装备列入新产品补贴试点。积极采用作业补贴等方式，鼓励农机社会化服务组织开展育插秧作业服务。

《通知》强调，要深化“为机育秧”理念，支持建设标准化育秧中心和发展轻简化育秧，着力解决小农户育秧难、成本高的问题。强化技术支撑，组建省市县三级专家指导团队，包片开展技术指导，结合全程机械化示范县创建，树立典型样板。

此外，要因地制宜开展钵体毯状苗机插、常规毯状苗机插、有序抛秧和钵苗摆载等水稻机种模式对比试验验证，科学确定经济适用的主推技术路线和选型配套机具，落实推广应用配套措施，促进水稻绿色稳产增产。

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