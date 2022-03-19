人民网北京3月19日电 （记者李栋）当前全国春耕生产由南向北陆续展开，受近期新冠肺炎疫情影响，一些地方农资下摆受阻，局部春耕备耕受到影响。近日，农业农村部下发通知，要求各级农业农村部门统筹抓好新冠肺炎疫情防控和春耕生产工作，不误农时春耕备耕，打牢全年粮食丰收基础。

通知要求，压实责任稳定春播面积。要落实好分级分类防疫措施，尽可能减小疫情防控对春耕生产影响，确保春播面积落实到田。引导农民合理安排种植结构，稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料。双季稻产区要千方百计稳住早稻面积，力争有所增加。东北地区要全力扩大豆、稳玉米，西南地区要挖掘潜力扩大玉米种植，西北地区要因地制宜扩大春小麦面积。

在春耕方面，要从农村实际出发，采取差异化防控措施，确保不误农时开展农事活动。引导农民和各类农业新型经营主体有序下田，避免人员聚集，做到防疫下地两不误。组织农民合作社、社会化服务组织等新型经营主体为农民提供代耕代种、代育代插、病虫害统防统治等服务，确保种足种满，杜绝耕地撂荒。

通知提出，务实抓好春季田间管理。针对今年小麦苗情复杂、晚播弱苗比例高的实际，指导农民改变过去经验做法，因时因地因苗施策，分类开展田间管理。特别是1.1亿亩晚播麦要早管早促，抓住返青关键期和近期大范围降水的有利时机，趁雨趁墒追肥，增加春季分蘖。小麦起身拔节期要因地因墒因苗及时浇好拔节水、施好拔节肥。小麦灌浆期要推动“一喷三防”全覆盖。长江流域油菜产区要落实好“一促四防”措施。

通知指出，推动农资加快进村入店，确保春耕生产所需农资运输畅通。受疫情影响地区要分区分级建立农资“点对点”保供运输绿色通道，严格禁止随意设卡拦截、断路封路等行为。特别要搞好带状复合种植所需的耐密玉米、耐荫大豆品种供需情况调度，及时调剂余缺。

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