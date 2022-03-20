细化制度设计 优化营商环境
海南扎实推进自贸港建设
本报海口3月19日电 （记者赵鹏、孙海天）近日，海南省东方市八所港通关放行了一批进口的生产设备——这是东方市首票享受自贸港自用生产设备“零关税”政策的货物。随着海南自贸港政策不断扩大测试范围，正在全面启动的全岛封关运作迈出坚实步伐。
《海南自由贸易港建设总体方案》提出，建设具有国际竞争力和影响力的海关监管特殊区域。全岛封关运作是海南自贸港建设具有里程碑意义的系统工程，是全面实现“一线放开、二线管住、岛内自由”货物进出口管理制度的标志。
海南将全岛封关运作作为重点工作，成立以省长为组长的推进全岛封关准备工作专班，与海关总署建立了省署会商机制，首批梳理出58个封关运作项目，任务分解到季度、细化到月度，确保不折不扣落实。
海南配套制定首批15件自由贸易港法规，同时持续优化营商环境。2021年全省新增市场主体49.77万户。目前55.6%的政务服务事项实现“不见面审批”，30个涉及多部门且相互关联的事项实现“一次告知、一套材料、一次申请、一套流程”，1038个政务事项实现“跨省通办”，企业开办时间压缩至1天；海南财金集团有限公司与海南自贸港建设投资基金日前正式设立，以撬动更多社会资本支持自贸港建设。
目前，海南已成功发布我国首张跨境服务贸易负面清单，推出全国最短外商投资准入负面清单，“一线放开、二线管住”制度试点扩展至海口两个综合保税区。《中华人民共和国海南自由贸易港法》去年6月10日公布实施以来，放宽市场准入特别措施、贸易自由化便利化若干措施、金融改革开放意见等150多项政策相继落地。
特别是洋浦经济开发区，作为海南自贸港的“样板间”，将落实自贸港各项政策转化为自身发展优势，去年新增市场主体2.3万户，同比增长85%以上，推动43家企业取得“零关税”资格；自贸港“国际船籍港”政策出台以来，洋浦港国际船舶已达30艘；开发区去年生产总值同比增长34%，营业收入超5000亿元，领跑全省11个重点园区。
国家发展改革委已委托专家评估组对海南首批58个封关运作项目进行全面评估。其中，海口美兰机场对外开放口岸查验设施和“二线口岸”、美兰机场国际邮件快件监管中心、海口空港综合保税区监管设施、航空邮件快件监管中心等部分已经确定的重点项目已启动建设。
此外，今年海南还将重点围绕8个“一线口岸”、10个“二线口岸”和64个非设关地综合执法点，全面加快基础设施建设。
《 人民日报 》（ 2022年03月20日 01 版）
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