新华社北京3月19日电（记者赵旭、丁静）记者19日从中铁第五勘察设计院集团有限公司（简称铁五院）获悉，中国北斗卫星导航系统重大专项——北斗铁路行业综合应用示范工程日前圆满完成各项任务，为中国建立铁路行业北斗“应用+标准”双重体系奠定了基础，有力促进了中国北斗和中国高铁两张“国家名片”的深度融合。

据介绍，北斗铁路行业综合应用示范工程是国家北斗重大专项面向铁路行业的首批综合应用示范项目——围绕建设1个大数据中心，构建1个时空信息云平台，融合大数据、GIS、物联网、5G、云计算、BIM技术，面向铁路勘察设计、施工及运维三大阶段，在铁路工程测量、自动化监测系统、智慧工地系统、位置感知预警防护系统、铁路工务巡检、轨道测量及平顺性检测、“一带一路”中欧班列集装箱定位跟踪、高分遥感地质调查和高铁列控系统等9大铁路业务板块推广了8000余台套北斗终端设备。

“该项目在‘北斗+5G’服务于综合立体交通数字化转型、交旅融合、铁路架梁定位跟踪及抢修等领域进行了延伸应用。”铁五院北斗铁路行业综合示范应用项目总设计师饶雄说。

据了解，该示范工程同步完成了71项北斗知识产权布局和专利预警，助力打造了产品系列化、技术标准化、应用规模化、服务产业化、市场全球化的“五位一体”北斗应用产业。

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