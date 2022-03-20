新华社武汉3月19日电（记者王贤）随着顺丰航空波音757-200全货机19日晚平稳降落在鄂州花湖机场的西跑道上，鄂州花湖机场试飞任务顺利完成，这是我国首次以全货机机型完成新机场的试飞工作。

3月19日，试飞的货运飞机在鄂州花湖机场飞行。新华社记者 肖艺九 摄

本次试飞进行了东、西2条跑道4个方向的起降，试飞科目包括飞行程序与导航系统验证，跑道、飞行区标志等设施查验，是对鄂州花湖机场空中交通管制、地面服务、应急处置等综合保障能力的全面检验，对机场6月底如期开航具有重要意义。

鄂州花湖机场是亚洲第一个、世界第四个专业货运枢纽机场，按照满足2025年旅客吞吐量100万人次，货邮吞吐量245万吨的要求设计。机场运行保障等级为4E级，本期建设东、西2条远距平行跑道及滑行道系统，跑道长3600米、宽45米，跑道间距1900米，建设有近70万平方米的货运转运中心、1.5万平方米的航站楼、124个机位站坪，建成后将与武汉天河机场共建湖北航空“客货双枢纽”。

3月19日，试飞的货运飞机在鄂州花湖机场滑行。新华社记者 肖艺九 摄

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