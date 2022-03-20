新华社北京3月19日电 题：打好夏粮丰收仗——我国全力以赴保障粮食生产

新华社记者于文静、叶婧

2022年3月9日，在江苏省海安市大公镇贲集村，村民驾驶植保机械在小麦田间进行喷洒药物作业（无人机照片）。新华社发（翟慧勇 摄）

适当晚浇，到底什么时候浇？“一根针”“土里捂”，怎样力挽狂澜？近日，在微信直播间，先正达集团中国现代农业技术服务平台（MAP）专家孙中宵，通过视频讲授如何促进小麦弱苗转壮，得到不少农民朋友好评。

农时不等人。春分节气即将到来，在疫情不时反复的情况下，广大农民、农技专家、基层干部等克服种种困难，忙碌在田间，为做好春耕春管、保障粮食丰收辛勤耕耘。

今年的夏粮生产面临不小的挑战。5省受去年罕见秋汛影响，冬小麦晚播面积占了冬小麦总面积的三分之一，苗情极为复杂。

为了全力以赴夺取夏粮丰收，党中央、国务院加大支持力度。去年秋冬种期间，中央财政一次性新增安排14亿元救灾资金用于5省抢收抢种。今年3月，中央财政下拨夏粮小麦促壮稳产补助资金16亿元。针对农资价格上涨，中央财政安排下拨200亿元对实际种粮农民发放一次性补贴。小麦最低收购价每斤提高2分钱，稳定农民种粮收益预期。

2022年3月17日，在河北省邢台市南和区贾宋镇宁营村，气象局工作人员和农民在麦田查看土壤墒情。新华社发（张驰 摄）

在山东省德州市齐河县，龙轩家庭农场农场主范智亮流转了450亩地种小麦。他告诉记者，针对弱苗地块，从2月底开始适时采取浅划锄、追肥等措施，目前“一根针”弱苗苗情转化好于预期，后期继续管理好，保证穗粒数，夏粮丰收就有保障。

科技到位是农业生产的关键。今年农业农村部组织开展下沉一线包省包片夺夏粮小麦丰收行动。2月中旬开始，由部领导带队，11个工作组的100多名干部和200多名科技人员分赴冬小麦主产省份，深入田间地头，指导落实关键措施。

据了解，农业农村部年初还启动了冬小麦“科技壮苗”专项行动，发挥农业农村部小麦专家指导组、国家小麦产业技术体系、农技推广体系、农民教育培训体系合力；制定印发口袋书、技术挂图和明白纸300万册，实现重点乡镇全覆盖；累计开展培训3800余次，培训400万人次。全国农业科教云平台发布技术指导措施和培训课件2952个，技术信息点击量超过260万次，解答苗情问题15万条次，35万农技人员和专家积极指导。

针对低温冻害等灾害，农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局联合印发预案。同时，农业农村部制定召开春季小麦条锈病防控工作视频会，全面部署防控。

经过多方努力，据农情调度，目前全国冬小麦一二类苗比例80.8%、比冬前提高10.3个百分点。冬前140多万亩“土里捂”小麦已基本出苗。

2022年3月3日，无人机在安徽省宿州市埇桥区灰古镇的麦田上空作业。新华社记者 曹力摄

农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，现在距离夏粮大面积收获还有不足100天。尽管小麦苗情转好，但仍长势复杂，后期还要经历春旱、倒春寒、干热风、烂场雨、倒伏和病虫害等关口。

目前，北方冬小麦已全面返青，3月下旬将陆续进入拔节期。近日北方多地出现雨雪天气，南方有强对流天气，给一些地区农业生产带来不利影响。

农业农村部下发通知，要求各地做好降温天气防范工作。北方冬麦区要组织农民因地制宜追肥浇水，划锄镇压，喷施化控剂。降温来临前，墒情不足的地块要及时灌溉。冻害发生后要及时追施氮肥、喷施叶面肥和生长调节剂。

“夏粮一天不到手，工作一天不放松。”潘文博表示，农业农村部将继续加强分类指导，分区推进，紧抓每个环节，落实每项措施，全力以赴保夏粮丰收，奠定全年粮食丰收基础。

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