打好夏粮丰收仗——我国全力以赴保障粮食生产
适当晚浇，到底什么时候浇？“一根针”“土里捂”，怎样力挽狂澜？近日，在微信直播间，先正达集团中国现代农业技术服务平台（MAP）专家孙中宵，通过视频讲授如何促进小麦弱苗转壮，得到不少农民朋友好评。
农时不等人。春分节气即将到来，在疫情不时反复的情况下，广大农民、农技专家、基层干部等克服种种困难，忙碌在田间，为做好春耕春管、保障粮食丰收辛勤耕耘。
今年的夏粮生产面临不小的挑战。5省受去年罕见秋汛影响，冬小麦晚播面积占了冬小麦总面积的三分之一，苗情极为复杂。
为了全力以赴夺取夏粮丰收，党中央、国务院加大支持力度。去年秋冬种期间，中央财政一次性新增安排14亿元救灾资金用于5省抢收抢种。今年3月，中央财政下拨夏粮小麦促壮稳产补助资金16亿元。针对农资价格上涨，中央财政安排下拨200亿元对实际种粮农民发放一次性补贴。小麦最低收购价每斤提高2分钱，稳定农民种粮收益预期。
在山东省德州市齐河县，龙轩家庭农场农场主范智亮流转了450亩地种小麦。他告诉记者，针对弱苗地块，从2月底开始适时采取浅划锄、追肥等措施，目前“一根针”弱苗苗情转化好于预期，后期继续管理好，保证穗粒数，夏粮丰收就有保障。
科技到位是农业生产的关键。今年农业农村部组织开展下沉一线包省包片夺夏粮小麦丰收行动。2月中旬开始，由部领导带队，11个工作组的100多名干部和200多名科技人员分赴冬小麦主产省份，深入田间地头，指导落实关键措施。
据了解，农业农村部年初还启动了冬小麦“科技壮苗”专项行动，发挥农业农村部小麦专家指导组、国家小麦产业技术体系、农技推广体系、农民教育培训体系合力；制定印发口袋书、技术挂图和明白纸300万册，实现重点乡镇全覆盖；累计开展培训3800余次，培训400万人次。全国农业科教云平台发布技术指导措施和培训课件2952个，技术信息点击量超过260万次，解答苗情问题15万条次，35万农技人员和专家积极指导。
针对低温冻害等灾害，农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局联合印发预案。同时，农业农村部制定召开春季小麦条锈病防控工作视频会，全面部署防控。
经过多方努力，据农情调度，目前全国冬小麦一二类苗比例80.8%、比冬前提高10.3个百分点。冬前140多万亩“土里捂”小麦已基本出苗。
2022年3月3日，无人机在安徽省宿州市埇桥区灰古镇的麦田上空作业。新华社记者 曹力摄
农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，现在距离夏粮大面积收获还有不足100天。尽管小麦苗情转好，但仍长势复杂，后期还要经历春旱、倒春寒、干热风、烂场雨、倒伏和病虫害等关口。
目前，北方冬小麦已全面返青，3月下旬将陆续进入拔节期。近日北方多地出现雨雪天气，南方有强对流天气，给一些地区农业生产带来不利影响。
农业农村部下发通知，要求各地做好降温天气防范工作。北方冬麦区要组织农民因地制宜追肥浇水，划锄镇压，喷施化控剂。降温来临前，墒情不足的地块要及时灌溉。冻害发生后要及时追施氮肥、喷施叶面肥和生长调节剂。
“夏粮一天不到手，工作一天不放松。”潘文博表示，农业农村部将继续加强分类指导，分区推进，紧抓每个环节，落实每项措施，全力以赴保夏粮丰收，奠定全年粮食丰收基础。（新华社记者于文静、叶婧）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 为稳产增产提供机械化支撑 农业农村部这样部署南方水稻种植工作
- 人民网北京3月19日电 （记者李栋）南方稻区水稻机械化种植是我国粮食生产全程机械化的最大短板，如何在南方地区发挥机械化种植优势？近日，农业农村部印发《关于扎实做好南方水稻机械化种植推进工作的通知》（以下简称《通知》），要求各级农业农村部门立足农业农村现代化和确保国家粮食安全目标任务，突出机械化移栽方式，多措并举加快补齐机种短板，为水稻稳产增产提供机械化支撑。 水稻机械化移栽属绿色稳产增产技术，具有灾害抵御能力强、除草剂使用少、增产潜力大等特点，对于缓解南方多熟制季节茬口矛盾、提高水稻复种指数具有重要意义。…
相关新闻
- 评论
- 关注