原标题：价格波动频繁，定价机制不完善——铁矿石保供稳价需综合施策

今年1月底以来，针对铁矿石价格异常波动，国家发展改革委连续多次出台举措，加大市场监管力度，全力保障铁矿石价格平稳运行。当前，铁矿石价格走势如何？怎样进一步做好铁矿石保供稳价工作？

“疯狂的石头”被盯牢

针对此前铁矿石市场供需总体稳定、港口库存持续上升至多年高位，但价格仍大幅上涨的异常情况，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局联合组织港口协会及部分港口企业召开专题会议，研究大幅缩短贸易企业铁矿石免费堆存期、提高港口囤积成本、防范过度囤积等相关工作，指导港口企业敦促铁矿石贸易企业释放过高库存，尽快恢复至合理水平。

此轮铁矿石调控，可以追溯到去年11月中旬。在金融机构加大信贷投放力度及地产“保交付”概念的推动下，黑色系在冬季迎来了“淡季不淡”的交投氛围，上游原材料呈现普涨态势。在几个月的时间里，铁矿主力合约涨超60%，炒作之风又起。

春节假期前夕，国家发展改革委官微发布消息称，将采取有力措施加强铁矿石价格调控监管。然而，这个首度发声并未引起市场重视，铁矿石主力合约创下了新高。

2月9日，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局联合约谈有关铁矿石资讯企业，要求提供发布信息的事实来源，要求不得编造发布虚假价格信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。同时，明确警告称，对相关违法违规行为，露头就打，严厉惩处。铁矿石应声下跌5.9%。但在次日，铁矿石又呈现出上行态势，并于当日夜盘刷出每吨849.50元的新高点。

对此，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、证监会期货部联合召开会议，号召相关国有企业主动承担社会责任，助力政府保供稳价。市场在探明调控决心后，铁矿石期货盘面呈现持续下调。

2月17日，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局赴青岛开展联合监管调研，全面了解了青岛港铁矿石库存变化，并调取了库存增长较快的企业名录。同时，要求部分铁矿石贸易企业释放过高库存、尽快恢复至合理水平，并提供近期铁矿石库存变化、买进卖出的具体时间、数量和价格等详细情况，配合核查是否存在囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为。

2月23日，发改委约谈港口，研究提高港口铁矿石周转效率、防范铁矿石囤积居奇的方案。3月以来，铁矿石期货以震荡为主，较最高点已有所回调。职能部门调控取得了阶段性成果。

内外供需博弈加剧

“国家在钢铁限产、加强铁资源供给保障方面的决心和力度空前。”一位业内专家告诉记者，虽然说供需决定价格方向，但若实际供需没有变化，期现货却涨幅很大，说明需要遏制投机，加大预期管理。

我国加大铁矿石价格调控，是否会反作用于国际市场？专家认为这是肯定的。因为铁矿石掉期和普氏指数的标的就是中国青岛港的铁矿石到岸价。“铁矿石没有国际价格，全球就是用一个价格，普氏指数——中国青岛港62%品位铁矿石的到岸价。欧美日韩只要是进口铁矿石，都是用这个。”一位中钢协人士告诉记者。

业内人士呼吁，铁矿石调控要把握住我国是铁矿石最大采购方的地位和优势，规范和引导国内企业合理参与普氏报价，合理开展境外期现交易，积极引导和鼓励企业用国内期货价格来定价，提高监管的覆盖面和精准度。

虽然钢铁产量控制的力度与节奏仍有一定不确定性，但还要考虑下游需求放缓、废钢替代等因素。对此，中金公司大宗商品研究首席分析师郭朝辉认为，今年国内铁水产量下滑仍是大概率事件。在全球范围内来看，预计铁矿石需求可能与去年持平。但在供给侧，主流矿山利润空间可观，供给弹性较低，若产能替换项目顺利推进，发运量将继续增长，预计今年铁矿石供需将更趋宽松，铁矿石价格缺乏大幅回弹的基础。同时，随着废钢供应逐渐宽松，以及再生钢铁原料进口放开，预计废钢消费量将持续提升，对铁矿石形成替代。

建立铁矿石保供体系

2020年，我国铁矿石进口量达11.7亿吨，据估算，中国对进口铁矿石的依存度超80%。客观讲，目前国际铁矿石定价机制中，我国定价影响力有待进一步提高。中钢协曾多次表态，铁矿石定价机制不合理，“在构建新发展格局的背景下，亟须加强铁矿石资源保障、完善铁矿石定价机制”。对此，冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创表示，铁矿石的保供稳价工作需要做好“系统工程”，可以借鉴已有的相关经验。

首先，利用“开发进口”模式，以签订长期购买保证协议为基础，通过投资开发海外矿产资源，获得稳定进口资源。投资权益矿有两种形式：一是通过成为资源公司的股东，持有权益；二是针对开发项目与资源公司成立合资公司，并持有权益。通过直接或间接地参股海外铁矿山开发，实现每年获取的权益矿量最大限度覆盖进口需求。

其次，建立铁矿石储备制度。例如，日本的资源战略储备始于1983年，储备的矿产有石油、煤炭等能源矿产以及铁矿石、镍、钼等金属矿产。日本对铁矿石实施战略储备，主要是政府和民间企业共同承担。一旦市场价格发生较大幅度的动荡，价格上涨过大，政府就会动用储备进行调节。与此同时，日本还制定了一系列和铁矿石战略相关的法律制度，尤其重视海外矿产法律体系的保障。

最后，在海运配套方面，在布局全球铁矿石资源的同时，积极布局铁矿石海运市场。鼓励海运企业通过集约整合寻求规模效益，与金融机构、开采单位共赢发展。通过与钢铁企业签订长期运输合同，一方面保证海运公司稳定收益和规避风险，另一方面保证钢企的运输成本。

李新创认为，在既定的全球铁矿石布局下，面对日益高涨的铁矿石价格以及每年巨大的进口需求，还需要在现有基础上寻求新的思路优化海外资源保障能力，投资形式上可以更加灵活，逐渐优化境外投资结构和布局，规范有序参与境外资源开发，增强矿产资源全球经略能力。目前我国在铁矿石储备方面既无相关法规制度，也无实际操作经验。可考虑逐步构建国家和企业共同参与，产品储备和资源地储备相结合的矿产资源储备体系。

此外，通过技术创新可以增加钢铁产品的附加值，增大利润空间，消化铁矿石涨价的不利影响；通过技术支撑提升铁矿石利用率，节约资源，减少铁矿石需求，进而降低对国外铁矿石资源的依赖。（记者 祝惠春）

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