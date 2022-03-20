原标题：成都家居生活展构建中国家居内贸新平台

2022年6月17-20日，成都国际家居生活展览会暨生产设备及原辅材料展览会即将在成都世纪城新国际会展中心举行。截至3月10日，全国各地专业观众线上报名已突破9万人，预计到场观展将突破20万人次。

中国家具协会理事长徐祥楠一直关注川派家具和成都国际家居生活展览会的发展，他表示，川派家具是中国家具重要的版块，是中国家具产业发展的核心力量，成都国际家居生活展览会作为四川家具、西部家具、乃至中国家具行业重要的展贸平台，一定要认清形势，精准定位，创新突破，充分发挥家居内贸平台作用，不断推动四川家具产业的大发展。

2022成都国际家居生活展展会规模将突破10万平米，参展品牌近2000个，本届展会设立成品家具、全屋家居、定制家居、定制配套、生产设备、原辅材料六大主题馆，展会品类进一步扩充和完善，涵盖了两厅、套房、软体、全屋、定制、软装饰品、办公家具、机械设备、原辅材料等家居产业链各个环节，全链展示展销，将呈现出一场超大规模、多感体验的家居潮流盛宴。

据组委会最新官方数据显示，目前，展会签约落位已超过89%，全国各地专业观众线上报名已突破9万人，预计到场观展将突破20万人次。组委会以确保展会实效性出发，与众多行业龙头卖场成立了商场大联盟，为参展企业与专业观众构建务实有效的交易平台、展示平台、交流平台。

品牌造星、全链展销、产业融合，2022成都国际家居生活展览会将聚集起全产业链各类要素资源，在同台展示对接中，形成了驱动家具产业设计创新、品质提升、技术进步、模式创新的强大推力。成都国际家居生活展立足成都，团结中国家居行业力量，推动各大产业集群、各个平台与企业之间的合作，与不同的大家居领域形成联动，让客商来到成都更容易实现一站式家居的参观采购，推动大家居产业的商业落地，助推中国家居内贸的创新发展。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)