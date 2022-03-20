原标题：做农村助老适老的智慧“好帮手”

“白大爷，我从视频里看您头发长了，今天正好二月二，我们给您理个发呢！”家住东台市许河镇四仓村的白叶权老人，近期刚刚出院回家。因为行走不便，头发长了一直没有时间打理。江苏移动盐城分公司的志愿者们通过村里的“智慧养老”大屏看到了白大爷的情况，立即上门为他理发，周到的服务得到老人的连连称赞：“有什么困难通过视频就能让村里知道，又快又方便！”

白大爷所说的“视频”其实是江苏移动盐城分公司为许河镇四仓村建设的农村“智慧养老”平台的一部分。在四仓村村民委员会服务中心，高清的大屏上轮流显示着当地50户独居留守老人的生活情况，村里的工作人员能随时看到老人们家中的情况，从而及时对突发状况做出反映。这次盐城移动志愿者们正是看到视频里白大爷的头发长长后及时上门服务。

“‘智慧养老’的‘智慧’可不止这么简单！”说起“智慧养老”平台，村委会万书记连竖大拇指。随着农村青壮年纷纷外出务工，孤寡、留守老人日常缺乏关注，无论是生活上的照顾，还是生病用药时的指导，仅靠村委会有限的人员难以满足他们的需要。江苏移动盐城分公司依托5G网络、光纤宽带、高清视频等技术，为四仓村建设“智慧养老”云平台，针对农村老人们亟需的日常关注、线上问诊、需求收集、在线教育等需求，通过信息化的手段来解放农村服务人手，提高农村适老助老服务效率。

每天上午9点，万曰中老人会准时跟村里的医生进行视频通话，交流下身体的状况，并在医生的指导和确认下准备好当天的用药。“我们根据老人的起居习惯约定好时间，到时候就会电话拨打过去视频问诊，方便了老人也提高了效率。”在“智慧养老”显示大屏的那头，是利用光纤宽带连接到每户老人家的可视化视频和对讲设备，老人们通过房间里的视频电话机，就可以直接与村医高清视频连线问诊，“就像打电话那么简单！”便捷优质的服务功能得到了老人的热切欢迎。

而在王世林老人的家中，“智慧养老”平台则扮演着“安全守护者”的角色。王世林的子女都在外务工，他自己则在村中经营小商店。由于没有文化，每天守店经营的王世林经常成为一些外来别有用心人员的目标，王世林为此吃了不少亏。“现在好了，陈警官时不时跟我视频，不仅能教我防诈反诈知识，更对不法分子有一种无形的威慑。”通过店里的视频电话，王世林有什么疑问都能随时向驻村民警陈警官请教，而陈警官不仅可以在服务中心的大屏前与他交流，在外出勤时一样能够通过5G终端进行流畅的视频互动。陈警官还会时常利用平台的视频会议功能，组织大家一起进行普法学习和安全指导，大大提高了老人们在家的安全性。

据悉，四仓村的50户独居留守老人如今都已经接入了“智慧养老”平台服务。线上问诊、防诈普法、村务服务、志愿帮扶……“智慧养老”连接着村委会和群众家，更连接着社会对农村孤寡、留守老人们的关爱，为适老服务这一社会课题描绘出精彩的一笔，也让这些特殊的老年群体时刻感受来自社会春日般的温暖。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)