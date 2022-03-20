原标题：智慧消防大脑，“大数据”提供新的消防思维

大数据，是当今时代的热词，给生活及各行各业带来了颠覆性的变革和发展。大数据，不仅仅代表着大量的数据，而是已经演变为一种全新的思维方式和决策依据。

目前，国家大数据战略走向深化阶段，各个行业与数据的融合也逐渐深入，消防产业也插上了智慧的翅膀。系统推进“智慧应急”建设，建立符合大数据发展规律的应急数据治理体系，完善监督管理、监测预警、指挥救援、灾情管理、统计分析、信息发布、灾后评估和社会动员等功能。

多年来，辰安天泽全面融入数字化发展大局，以数据赋能，通过海量数据的收集存储、可视化展示、挖掘分析等，为消防行业信息化、数字化改革升级装上了“智慧大脑”。通过搭建全链路物联网基础设施，火灾信号全掌握，精准监测消防系统各项数据及安全运行状态。研发辅助应用平台，实现更小颗粒度的数据采集和管理，为火灾防控和救援处置提供信息化、精细化手段。应用可视化大数据监测云平台，海量数据统一管理，深度挖掘数据价值，真正实现对消防安全的态势感知和隐患防范。此外，多方数据共享，破除层级壁垒，打造线上与线下、企业与政府闭环管理体系，提升第一响应能力。

智慧消防的实现，需要多方共建，数据信息开放共享。通过运用大数据、物联网等前沿技术创新火灾治理模式，对分散的数据进行整合，让原本割裂的数据真正融为一体，为风险防范、监测预警、应急处置等提供科学的机制。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)