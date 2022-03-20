中国首条国际铁路今年以来进出口货运量超9万吨
2022年03月20日08:28 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国首条国际铁路今年以来进出口货运量超9万吨
记者19日从云南河口出入境边防检查站获悉，今年以来，截至17日山腰国际联运铁路口岸共验放国际联运列车306列，累计完成货物运输92253吨，其中进口货物34390吨，出口货物57863吨。疫情发生以来，山腰国际联运铁路进出口货运量保持稳定增长。
山腰国际联运铁路于1910年3月31日全线通车，是中国第一条国际铁路，承担着中国与中南半岛国家货物流通的职能，是西南地区与越南互联互通的便捷通道。
河口出入境边防检查站通过落实独立作战单元、入境人员不下车、无接触式人证对照、一日一次核酸检测等一系列防疫措施，确保边境口岸安全稳定。在确保疫情零输入的基础上，该站有效保障了铁矿、焦炭、硫磺、硫酸铵等进出口货物安全畅通，全力助推了地方经济发展。(彭正)
(责编：杨虞波罗、初梓瑞)
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