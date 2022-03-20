国际油价18日上涨
2022年03月20日08:28 | 来源：新华网
小字号
原标题：国际油价18日上涨
国际油价18日上涨。
截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨1.72美元，收于每桶104.70美元，涨幅为1.67%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.29美元，收于每桶107.93美元，涨幅为1.21%。
美国油田技术服务公司贝克休斯18日公布的数据显示，本周美国活跃石油钻机数量为524个，环比减少3个，同比增加206个。（记者刘亚南）
(责编：杨虞波罗、初梓瑞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 为稳产增产提供机械化支撑 农业农村部这样部署南方水稻种植工作
- 人民网北京3月19日电 （记者李栋）南方稻区水稻机械化种植是我国粮食生产全程机械化的最大短板，如何在南方地区发挥机械化种植优势？近日，农业农村部印发《关于扎实做好南方水稻机械化种植推进工作的通知》（以下简称《通知》），要求各级农业农村部门立足农业农村现代化和确保国家粮食安全目标任务，突出机械化移栽方式，多措并举加快补齐机种短板，为水稻稳产增产提供机械化支撑。 水稻机械化移栽属绿色稳产增产技术，具有灾害抵御能力强、除草剂使用少、增产潜力大等特点，对于缓解南方多熟制季节茬口矛盾、提高水稻复种指数具有重要意义。…
相关新闻
- 评论
- 关注