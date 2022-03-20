原标题：国际油价18日上涨

国际油价18日上涨。

截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨1.72美元，收于每桶104.70美元，涨幅为1.67%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.29美元，收于每桶107.93美元，涨幅为1.21%。

美国油田技术服务公司贝克休斯18日公布的数据显示，本周美国活跃石油钻机数量为524个，环比减少3个，同比增加206个。（记者刘亚南）

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)