原标题：跨界与融合 2022年中国国际信息通信展全面升级

由工业和信息化部主办的2022年中国国际信息通信展(PTEXPO CHINA，以下简称PT展)将于9月22-24日在北京国家会议中心举办。中国通信企业协会、中国电信、中国移动、中国联通、通用技术集团、中国铁塔和中国信通院作为展会协办单位参与展会的各项组织筹备工作。

2022年，全年国民经济和社会发展计划的主要任务已经明确、发展目标已经锚定，全国各行业热议数字经济的声音余音绕梁。2022年，信息通信技术(以下简称“ICT”)行业发展将围绕“发展5G、谋划6G，继续加大5G基站建设、推动5G应用落地、培育国家级‘小巨头’企业以及应急通信”等多个领域进行深度推进，全面支撑工业经济的稳定和增长。

作为国家级的ICT行业权威展示平台，PT展在2022年将迎来全面升级 --展区规模进一步扩大，展示内容更加丰富，论坛内容设置更具行业应用指导性。通过紧跟《“十四五”信息通信行业发展规划》和《“十四五”数字经济发展规划》，展会将全方位多角度展示我国信息通信技术对各行业的深度赋能及创新成果，促进产业数字化转型升级，推动数字经济发展。

2022年，PT展将围绕“6+12+40+N”进行展开，即6大展示内容，12个特色展示专区，40余场产业落地主题峰会及更多产业报告及案例发布。

2022年1月，国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》，其中明确提到“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态……2025年，我国数字经济核心产业增加值占GDP比重的10%”。物联网、互联网、大数据、工业互联网、车联网等数字技术将渗透到经济社会发展的方方面面，而这些与PT展的展示内容高度契合，同时也为ICT技术的应用提出了更高的要求 --加速数字技术与各行业的深度融合。

因此，在今年的展会现场，所有的展示内容和探讨话题将会进行重组和定义，深度围绕数字设施、数字技术、数字终端、数字应用、数字经济和数字治理进行展开。

数字设施将重点围绕5G、大数据、人工智能、工业互联网、千兆光网、IPv6、数据中心、边缘计算、卫星通信、6G等延展;

数字技术将围绕光通信、高频通信、5G增强、量子通信、云原生、区块链、数字孪生、虚拟现实、双碳等延展;

数字终端将围绕5G +、VR/AR头显、工业机器人、智能可穿戴设备、智能汽车、智能家居、智能终端、芯片等延展;

数字应用将更加突出重点行业的相关应用成果展示，即:政务、工业、能源、交通、卫生健康、教育、文旅、农业水利、金融、矿山、港口和通信;

数字经济内容板块将重点围绕乡村振兴、数字贸易和地方经济创新示范等展开;

数字治理通过围绕新型智慧城市、数字政务、智慧社区、APP治理与反诈、天地一体化应急通信、信息安全等方面进行延展。

总之，今年的展会将通过展示“数字”潜在价值，为各领域提供集“智能化、科学化、精细化、高效化”的数字治理解决方案。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)