原标题：第三届中国工业互联网大赛“工业互联网+智能网联汽车”专业赛落幕

近日，第三届中国工业互联网大赛 “工业互联网+智能网联汽车”专业赛的复赛和决赛在大连高新区成功举办。各参赛项目激烈角逐，创新组和应用组共产生了22支优胜团队，其中8支团队分别获得了创新组和应用组的一、二、三等奖。赛事期间，更有来自智能网联汽车领域的知名专家学者、政府代表、行业翘楚齐聚云端，围绕智能座舱、ADAS与车路协同、数字化制造等话题展开了深入的探讨。

“智能网联汽车”专业赛由工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、浙江省人民政府主办，大连高新技术产业园区管理委员会、国家工业信息安全发展研究中心、大连市工业和信息化局共同承办。

自开赛以来，“智能网联汽车”专业赛吸引了业界的广泛关注，共有全国智能网联汽车领域的标杆企业及院校346个项目参赛，涵盖汽车产业数字化、智能车云、智能驾驶、智能网联、智能座舱五大领域，为汽车产业智能化和网联化发展，解决行业生态的共性技术创新需求提供了参考和借鉴。经过激烈角逐，最终脱颖而出的优胜团队充分展示了在智能网联汽车领域的不同优势和专业水准。

赋能行业数字化发展，大连高新区开启智能网联汽车新篇章

随着“十四五”规划和2035年远景目标建议明确提出，推动互联网、大数据、人工智能同各产业深度融合，促进智能网联汽车市场规模稳步提升。我国已有多个城市相继出台了相关规划，大连也确定了新能源汽车、集成电路等产业作为未来十年的重点发展领域。高新区作为大连科技创新核心区，始终以以全面实施创新驱动发展战略为核心动力，聚焦智能网联汽车领域，加快转型步伐。

大连高新区成立首个车联网产业创新联盟组织，已拥有雄厚的软件产业基础，在汽车电子、车联网、工业互联网等数字技术领域持续发力，目前已拥有特斯拉、丰田等国内外领军企业相继落户，已聚集汽车产业链相关企业百余家。

为促进智能网联汽车领域上下游企业间的合作、帮助企业对接更精准的投资机构资源、助力汽车产业的数字化变革，本届专业赛还同步举办了产业合作、投融资及招商三方面对接会，围绕智能座舱、ADAS及车路协同、数字化制造领域进行产业对接，充分发挥高新区的平台优势、政策优势、产业优势及大连市乃至东北汽车制造业的资源优势，探索新组织、新模式、新打法，促进创新链、产业链、人才链、资金链、服务链融通，参会企业40家，初步形成合作意向9项，投融资意向3项，企业总部及研发中心意向落地2项。

权威赛事首驻，加快融合发展，打造智能网联汽车产业新生态

中国工业互联网大赛作为我国工业互联网领域权威赛事之一，已成功举办两届，作为我国工业互联网发展应用的演练场，吸引了产学研用各届的广泛参与和关注。本次在大连高新区举办的“智能网联汽车”专业赛是大赛首次设立的专业赛道，旨在为大连高新区智能网联汽车产业集聚和发展、数字经济化转型升级赢得新机遇。

本届专业赛依托大连高新区及大连市乃至东北汽车行业相关的科研和产业基础，围绕智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能车云、汽车产业数字化五个领域，遴选一批创新产品和解决方案，助力汽车产业智能化和网联化发展，解决行业生态的共性技术创新需求。专业赛吸引了包括整车厂、Tier1等多领域科技创新企业，形成产业链条的高效互补；也吸引了包括感知层、认知决策层、控制执行层、终端服务层等多层级多维度的核心技术，符合发改委等11部委发布的《智能汽车创新发展战略》和工信部发布的《2020年智能网联汽车标准化工作要点》等系列政策指导意见的顶层设计规划。进入决赛的团队在大场景低速无人驾驶、汽车零部件数字化生产、V2X及5G通信及智慧城市级数字化运营等新趋势上，各具亮点。东软集团（大连）作为全国汽车电子产业头部企业，有5G V2X BOX和增强显示导航两个项目在车载网联方向中表现抢眼，将在提升驾驶智能体验方向持续发力；贵州翰凯斯的线控底盘产品及北京奇虎科技的数据安全技术，在全球处于领先地位，在无人物流车、无人零售车等场景，降低自动驾驶和智能汽车的开发门槛，并稳步提升无人驾驶的数据安全性保障；华录智达在智慧城市数字化运营领域，引领了智慧公交系统的趋势，提升公交运营中智能协同调度、车辆维保等关键应用体验，也持续在为全国６０多个城市和５个一带一路沿线国家持续创造更多的价值与收益；北京光勺科技的FMCW激光雷达解决了常规雷达相互干扰的问题，提高对外界温度、环境恶劣程度的容忍度，将在高速公路货、客运自动驾驶场景场景加速探索。在未来期待将会有更多智能网联汽车及城市级应用企业落地大连，推动产业进一步升级，与城市经济快速转型与发展。

更值得一体的是，创新组和应用组一等奖作品：蛮酷科技-国产自动驾驶4D成像毫米波雷达，在点云密度，采样点等关键性能方面远高于目前的77GHz毫米波雷达，未来市场前景广阔，该产品全部采用国产的材料及芯片，避免在大规模量产后出现供应链断裂等卡脖子的情况，为加速我国汽车自动驾驶技术发展提供强有力的支撑。

伯镭科技-露天矿山智能化解决方案，已在数个大型矿场落地应用，实现自动采掘、无人运载、智能决策等技术在矿场的大规模覆盖，在碳中和、碳达峰背景下加快绿色+矿山的信息化和电动化建设步伐，同时帮助矿山业主解放人力，降本增效，安全生产。

专业赛也吸引优秀企业和产品落户大连，促进大连在智能网联汽车领域打造科技创新新名片。获奖项目将在产品创新、技术研发、生产销售及企业上市需求等方面优先享受大连高新区多项专项政策扶持。

智能网联汽车专业赛是国家发展战略的重要组成部分，大连高新区承办此次大赛为越来越多致力于投身智能网联汽车领域的有识之士搭建了良好的沟通桥梁，也让业内人士看到大连高新区在智能网联汽车领域的竞争力及战略规划，为加强产业示范，构建产业生态打下扎实基础，对吸引更多优质企业，加快转变经济发展方式，快速实现转型发展的需要有强有力的推动作用。

文/北京青年报记者 李东颖

编辑/温冲

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)