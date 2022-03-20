“中国甲鱼之乡”如何确保农户增收 农业增效
汉寿县位于洞庭湖西滨，沅、澧两水尾闾，境内江河湖泊、塘坝水库盛产野生甲鱼。1995年被命名为“中国甲鱼之乡”，成为全国著名甲鱼种苗繁供基地和重要的商品鳖养殖基地。2011年汉寿甲鱼获国家质检总局批准实施国家地理标志产品保护，并注册“国家地理标志证明商标”。
按照县委打造“以汉寿甲鱼为主的百亿产业”的战略部署，通过多措并举，五驾齐驱，推进繁育工厂化、养殖标准化、流通现代化、产业品牌化，进一步做大做强汉寿甲鱼特色产业，促进产业健康可持续发展。力争通过三年时间，全县养殖面积达到20万亩，年产稚鳖1亿只，商品鳖10万吨，年加工甲鱼产品2000吨，建设一家年产30万吨甲鱼饲料企业，年产值达到100亿元。
筑牢特色基础，提高汉寿甲鱼品位。进一步改善养殖户基础设施条件，努力提高产品品质，提升养殖水平，规范养殖行为。一是积极争取项目扶持。抓住农口系统惠农项目政策支持机遇，实行政策、资金双向倾斜，加大对养殖企业基础设施建设扶持力度。二是搞好种苗提纯复壮。强化中华鳖种苗的提纯复壮工作，选育出一批高产卵率、高受精率、高孵化率、高成活率的优良中华鳖种源，防止近亲交配，逐步淘汰老化、退化及品质不纯的亲本，确保汉寿甲鱼种质纯正。三是推广生态养殖模式。大力发展“大水面、低密度、仿生态”的人放天养、“稻+鳖”等生态模式，投喂天然饵料。大力推行测水配方施肥施药新技术、新方法，甲鱼生态养殖实行分级饲养。四是拓展市场商贸物流。积极推进“互联网+”流通行动，稳固已形成全国性市场销售网络。大力推介“公司+基地+农户”的模式在全国大中城市建立长期稳固的市场供应关系。倡导企业通过网上网下销售，将产品入驻天猫、京东等现代物流平台销售。
创建示范基地，扩张汉寿甲鱼规模。立足资源、区位优势，坚持科学布局，建设一批规模大、品质优的甲鱼种苗基地和商品甲鱼养殖基地。一是建立甲鱼产业示范园区。坚持以科技为引领，建立一个全县规模最大、产量最多、品质最好、服务最优的，集生产、科研、加工、物流、营销、服务于一体的产品供应、精深加工、农业旅游和产品展示、产业研发、商务信息的汉寿甲鱼产业综合示范园。二是建立示范基地。建立水产健康生态养殖示范区，大力实施生态、健康养殖示范，辐射带动广大养殖户从事甲鱼生态健康养殖，通过示范引领，逐步扩大养殖基地规模。
强化品牌保护，提升汉寿甲鱼知名度。充分发挥“汉寿甲鱼”地理标志的巨大经济效益，坚持以政府为主导，以龙头企业为平台，开展招商引资，组建品牌营销公司，专门经营“汉寿甲鱼”品牌。一是强化科技研发推广。设立甲鱼科研机构，研究制定“汉寿甲鱼”养殖技术规范，普及甲鱼健康生态养殖技术，规范生产行为。二是加强苗种及生产投入品监管。规范中华鳖苗种生产行为，统一使用标准饲料、统一使用安全渔药渔肥、统一开展产品检测，确保产品质量安全。三是加强监控体系建设。重点加强养殖水质检测、药物残留检测，建立甲鱼质量检验检测中心，落实质检人员，完善质检队伍，开展进出县境甲鱼产品和养殖投入品的质量检验检测工作。四是加强地理标志认定保护。在“汉寿甲鱼”地理标志产品、“汉寿甲鱼”商标注册的基础上，按照国家质监总局核定的地域范围进行生产基地扩张，极力提升汉寿甲鱼知名度。五是举办甲鱼文化节。利用“汉寿甲鱼”地标产品这一品牌，每年举办一次集生态养殖、历史文化、甲鱼食品、休闲旅游为一体的汉寿甲鱼文化节，展示汉寿甲鱼品牌，宣传汉寿甲鱼文化，提升汉寿知名度。
培植产业龙头，优化汉寿甲鱼产业。充分利用人才、技术、资源、品牌等方面的优势，多头并进，整合资源，共同搞好甲鱼产品营销工作。一是组建专业合作组织。以甲鱼产业协会为依托，积极组建甲鱼养殖专业合作社，实行“合作社+企业+基地+渔户”的经营模式，开展龙头带动、合作经营，增强行业自律和服务功能。二是整合产业龙头。引导县内骨干甲鱼生产、加工企业联合经营，鼓励甲鱼产业龙头企业通过股份合作、兼并、租赁等形式，整合资本、整合技术，实现“品牌重建、技术重组、资产重建”，逐步统一品牌、统一标准、统一工艺，建立紧密型甲鱼产业联盟，增强市场竞争实力。三是加大融资力度。金融机构要努力扩大信贷规模、简化贷款程序、降低贷款门槛，对扩建健康生态养殖基地、扩大加工规模的企业和农户给予更多的贷款支持；鼓励农业产业化龙头企业扩大融资，确保更多资金投入到全县甲鱼产业开发上来。四是延伸产业链条。组织相关企业依托科研单位开展甲鱼深加工产品的研发，全方位拓展甲鱼深加工领域；加快科研成果转化，引导扶持有条件的企业开展甲鱼产品深加工，逐步扩大生产规模；鼓励发展“养殖—垂钓—休闲”旅游业，全面提升汉寿甲鱼产业的附加值。
优化服务模式，发挥汉寿甲鱼效应。一是加大协会服务力度。以汉寿县龟鳖产业协会为龙头，统一甲鱼养殖技术指导与管理，严格甲鱼种苗、饲料、用药关，统一营销，统一包装，加强流通队伍的监督与管理。二是加大科技投入力度。加强信息体系建设，开通汉寿甲鱼产业网络专业平台，适时发布提供产业信息。三是加大市场监管力度。切实搞好甲鱼产业开发过程中的维权、打假行动，依法打击各种违法行为，保护生产者和消费者的合法权益；同时维护好养殖业发展环境，严厉打击各种偷、毒、抢以及有损汉寿甲鱼品牌形象的行为，营造良好的产业发展环境。四是加大技术培训力度。组织专业技术人员开展集中授课与现场指导，提供技术咨询服务，全面推广中华鳖健康生态养殖新技术、新方法，提高养殖户的科学生产管理水平，提升养殖户风险抵御能力，努力降低养殖生产成本，确保农户增收，农业增效。（宋万林 许翔）
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