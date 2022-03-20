原标题：海口将建城市智慧停车系统试点项目

海南日报记者从海口市美兰区政府获悉，结合该区“智慧美兰”建设工作，为有效解决停车难、停车乱问题，提升城市停车管理水平，海口市政府批准该区建设城市智慧停车系统管理平台和授权建设运营城市智慧停车美兰试点项目。该试点项目总投资5600余万元，拟建设约7000个停车泊位。

“根据前期实地调研发现，城区路内车位紧张，部分‘僵尸车’长期占用泊位，让一些真正有临时停放需求的车主无法停车，只能‘违停’‘插空停’，致使过路车在拥挤的道路中行驶缓慢，路段也就变得越来越拥挤交通越来越堵。”海口市美兰区旅游投资发展有限公司副总经理、海口智慧停车运营管理有限公司董事长陈代国说，城市智慧停车美兰试点项目通过运用物联网、智能Al等先进技术，提高城市停车管理水平，解决城市停车乱、停车难问题。

陈代国介绍，城市智慧停车美兰试点项目总投资约5603万元人民币，拟建设约7000个停车泊位。项目共分为三期建设，一期建设2007个路内泊位，二期建设2183个路内泊位，三期建设958个路内泊位＋路外停车场泊位1852个。项目主要建设内容包括城市智慧停车系统管理平台、智慧停车管理指挥中心、路内泊位改造、新增路内泊位、路外停车场、充电桩、诱导屏、违停视频监控、电单车和共享自行车泊位等。

目前，项目一期建设已完成，美兰区世纪大道、怡心路、大英山东一路、人民大道等22条路段共计2007个泊位的划线及信息化智能设备安装调试完毕，并已上线试运营。“城市智慧停车系统管理平台指挥中心已投入使用，接入29177个泊位数据，涵盖路内车场22个、路外车场58个，共计路内泊位2007个、路外泊位27170个。”海口智慧停车运营管理有限公司副总经理赵岩彬介绍，今年计划建设项目二期和三期。“海口泊车”APP、公众号等平台已完成搭建并试运营，计划于今年5月正式运营。

海南日报记者还了解到，该项目还将实施收费，目前相应的收费标准正在进行测算，并将在测算结束后公示。（记者刘梦晓 通讯员陈尾娇）

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