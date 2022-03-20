陕西实施创新驱动战略有新举措 构建“秦创原”科创平台
2021年，陕西省科技型中小企业增长38.6%，高新技术企业增长32.3%，技术合同成交额增长33.2%，规模以上工业企业研发活动覆盖率、研发投入强度增幅超过此前4年的总和……创新发展亮点多多，科技创新施工图效果初显，与2021年3月起陕西举全省之力推进的秦创原创新驱动总平台建设密切相关。
借力平台释放潜能
秦，是陕西的简称，谐音勤奋执着；创，就是要创新、创业、创造、创优；原，是指要像白鹿原等黄土台地那样高高耸立，成为科创源头、创新高地。在位于陕西西咸新区沣西新城的秦创原生态科创岛展示大厅，古今交融的图片和简洁鲜活的文字对秦创原进行了阐发。
这个别出心裁、陕味浓浓的名字，散发着老秦人不达目的不罢休的那股拧劲、闯劲。陕西聚集了100多所高校、1500多家科研机构、200多万名专业技术人才，其中在陕两院院士有72人，数量位居全国前列，“蛟龙”潜海、“嫦娥”奔月、“天问一号”等都有陕西贡献。同时，陕西人清醒地认识到，当地创新体系整体效能还不够高，科技成果转化还不够多，创新优势变为发展优势仍有较大潜力可挖。
“创新是我们最大的优势，也是最大的潜力，推动高质量发展一定要把创新驱动这篇大文章做好。”陕西省委书记、省人大常委会主任刘国中表示，要进一步做优秦创原平台，提升聚合力、辐射力，加速催生一批科创企业、科创产业。以创新驱动高质量发展，以构建科技成果产业化平台为创新驱动加力加速，加快把创新优势转化为发展优势。
秦创原，由此应运而生、迅速成势。陕西明确秦创原的总窗口设在西部创新港和西咸新区，当地各高校、科研院所、企业及各市都可参与其中，并致力把秦创原打造成为全省创新驱动发展的总源头和总平台，建设成辐射带动西部地区乃至全国和“一带一路”沿线高质量发展的市场化、共享式、开放型、综合性科技创新大平台。
“通过构建科技创新产业化平台，打造从研发到孵化、再到产业化的科创系统，有助使创新资源成为发展优势，让科创企业和科创产业迅速发展壮大。”西北政法大学商学院教授王静认为，秦创原肩负着促进科技成果转化、建设共性技术研发平台、实现校地校企合作、创新人才教育培养、推进政产研深度融合等使命，将带动陕西从科教强省迈向科技强省，助力追赶超越。
根据《秦创原创新驱动平台建设三年行动计划（2021—2023年）》，到2023年，当地自主创新能力将明显增强，在重点领域建设50个以上创新联合体、共性技术研发平台及其他新型研发机构，攻克一批支撑产业和区域发展的关键核心技术；新技术产业化应用将不断壮大，推广转化科技成果1000项以上，引进培育科技型企业达到2000家；创新生态环境将持续优化，建成双创服务平台30个以上，创新基金规模超100亿元，实现技术合同成交额突破300亿元。
完善机制促进融合
走进陕西高端机床创新研究院，只见一台台运转中的机床不停发出嗡嗡声。该研究院是在秦创原平台上，由西咸新区管委会、西安交通大学与秦川机床集团共同打造的创新研发平台，以齿轮磨床性能提升为突破口。这里主要进行关键技术研发、工程化能力建设等工作，同时还为孵化新型项目公司储备核心技术。
“企业有需求、有资金，高校有人才、有研究，科教融合、产教融合能带来新的突破。”陕西高端机床创新研究院院长、西安交通大学教授赵万华说，要实现新的突破，就要构建新的利益机制，形成可持续的链条。具体而言，由教授及其团队占股80%、当地创促中心占股20%成立研究院，再由研究院占股30%、秦川机床集团占股70%成立陕西秦川高端齿轮装备有限公司。
“我们不是一时头脑冲动，而是基于多年的研究和观察，借助秦创原契机搭建两链融合的桥梁。融合不等于相互取代，必须各展所长。”赵万华说，研究院有很强的问题意识，如瞄准如何用好机床，成立加工工艺技术中心；瞄准如何造好机床，成立设计与制造技术中心；瞄准如何改善高端机床动态性能，成立驱动与伺服技术中心；瞄准如何掌握高端机床核心技术，成立系统与控制技术中心。
据介绍，秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目已签约，计划于3月至年底建设研究院、装备公司、实验平台、中试基地等集科技研发、成果转化和产业化于一体的高档工业母机创新基地，项目总投资约10亿元。下一步将充分发挥秦川集团作为陕西省数控机床产业链“链主”带头作用，通过打造高档工业母机创新基地，构建高档数控机床集团化产业集群。
围绕加速产业链和创新链深度融合，这样的项目还有很多。近日，秦创原总窗口2022年一季度产业项目及配套项目集中签约仪式举行，共引进世界500强企业10家、中国500强企业6家、行业500强企业3家，总投资额达860.46亿元。
西安炬光科技股份有限公司成立于2007年，是一家土生土长的西安企业，一直专注于光子技术的研发和应用，于2021年12月在上海证券交易所科创板上市。该公司董事长兼总经理刘兴胜说，搞硬科技最重要的是人才，陕西出台了许多政策，对企业科技创新起着重要作用。公司正积极参与秦创原，与平台上的企业加强互动，促进研发资源共享。他认为，秦创原是一个平台，不局限于一时一地，有助于大家更好互动、促进创新。
市场与政府同发力
企业是创新的主体。陕西希望通过秦创原加快发展科技企业孵化载体，培育壮大科技企业，努力构建中小企业“铺天盖地”、领军企业“顶天立地”的发展格局。作为政府搭建的平台，秦创原建设中如何充分发挥市场的作用，是其实现成效的关键。
陕西省科技厅厅长孙科介绍说，秦创原创新驱动平台正按照“企业主体、人才主力、市场主导、政府主推”要求，加力加速推进工作。在抓好市场主体培育方面，发挥“春种”基金等作用，精准挖掘、对接、培育一批高质量科创项目；并精心遴选近几年有望上市的33家企业，通过项目、平台、人才等给予重点支持，加速推进科技企业上市进程。在发挥人才主力作用方面，引进培养一批企业亟需的科技创新创业人才和团队，加快“科技经纪人”“新双创”和“科学家+工程师”这三支队伍建设。
2021年以来，西咸新区发布了支持秦创原总窗口建设15条等系列优惠政策，启动建设金湾科创区、科创生态岛等科创载体93个，持续打造人才聚拢、资金聚纳、服务聚集、要素聚合、发展聚变的总引擎、大平台。去年8月成立秦创原综合服务中心，作为线上线下服务的联结点与承接实体。在该中心，设置有商事服务、政策服务、科技政务、科技金融、综合服务共5大类18个服务窗口，实现商事服务一体化、技术要素共享、政策咨询兑现、科技成果转化、科技金融服务、创业孵化服务、科技创新活动等核心业务功能，为各类创新创业主体提供标准化、专业化、一站式的全流程服务。
西咸新区管委会副主任赵孝表示，深化专业服务有助于进一步优化创新生态。当地建立了企业服务需求库，提供点对点的精准服务。特别是打造“秦创原小程序”科技型企业服务总入口，确保新引进科技型企业通过小程序享受全流程服务。
在发展目标上，陕西省会西安也提出了秦创原“一总两带”建设总格局，即以西咸新区为总窗口，向东南横跨高新区、长安大学城、航天基地的秦创原科技创新示范带，向东北横跨经开区、渭北新城、阎良区的秦创原先进制造业示范带。西安市科技局局长李志军表示，西安将坚持把秦创原建设作为两链融合的关键环节，作为推动西咸一体化的创新示范，努力打造全域秦创原立体联动“孵化器”、成果转化“加速器”、两链融合“促进器”新生态。
本报记者 杨开新 张 毅
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