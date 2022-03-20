织绣组：故宫文物医院中唯一的“女子组”
2022年03月20日08:37 | 来源：光明日报
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原标题：织绣组：故宫文物医院中唯一的“女子组”
在故宫博物院的文保科技部里，有个全部由女性组成的团队——织绣修复组。这个“文物医院”中唯一的“女子组”，5位组员平均年龄不到40岁，承担着故宫博物院所有织绣类文物的修复工作。大到龙袍、华盖，小到荷包、坐垫，都是她们的“病人”。
织绣品的“诊断”“治疗”都是需要极度耐心和细心的活儿。别说其他复杂的修复工艺，仅除尘，这项看似简单的操作就已很“磨性子”。修复师要用口径只有签字笔头大小的“吸尘器”悬停在织物上方几毫米处，用微弱的吸力将“几百年的老灰”除掉。这样的工作根本急不得，每天只能清干净巴掌大的面积。您看，这是一件重华宫翠云馆西梢间的缂丝花鸟图槅扇心，有的地方颜色暗黄，有的区域则明显白亮，除尘效果一目了然。
科技的加持也让“治疗”手段更有针对性。您看，这是康熙朝的一个葫芦式荷包），上面有很多小米粒大小的白色珠子。在手持便携式显微镜下能够清楚地看到，这些珠子，有些是天然的小珍珠，有些却是用白色丝线缠绕制成的。同样是除尘，针对不同材质的文物，就要施以不同的方法。
(责编：杨虞波罗、初梓瑞)
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