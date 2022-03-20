原标题：智慧安防，变小区治理为“智”理

2022年伊始，福建省福州市仓山区双湖社区和迎霞社区全面完成智慧安防小区建设，小区的治安环境越来越好，居民的获得感、幸福感、安全感越来越高。

“智慧安防小区建设，是新时代福州公安机关构建现代化社会治理体系的一项重要举措，也是当前打造‘e体+’智慧赋能数字防控的重要组成部分。”对湖派出所所长杨建生告诉《法治日报》记者，近年来，对湖派出所一直探索推动智慧安防系统建设，不断提升社区智慧化管理服务水平。

赋能优化社区警务

对湖派出所分管案件的副所长蔡颖介绍，每逢岁末年初，辖区内人流量、物流量增大，各类盗窃案件都会呈现抬头趋势。但由于智慧安防小区建设顺利完工并投入使用，2022年1月，双湖社区和迎霞社区侵财类案件零发生。

“案件发生得少，小区秩序变好，群众的满意度肯定就高。”从事社区工作近10年，对湖派出所社区民警蔡哲标深有感触。

社区基础工作涉及面广，不但项目类别多而且繁杂琐碎。尤其是实有人口登记、社会治安防控、疫情流调溯源等方面，占用的时间特别长，耗费的精力也特别大。

为此，对湖派出所多年来一直坚持探索实践，利用数据科技创新提升社区智慧化管理服务水平。“过去的社区基础工作主要是依靠人力，不仅效率低还容易出现失控漏管的情况。”蔡哲标介绍，“例如，按照传统方式开展实有人口登记，我们从早到晚挨家挨户走访，最多只能登记不到150人。这还不包括因为时间冲突，导致无人在家无法登记的情况。”

如今，依托市公安局打造“e体+”智慧赋能数字防控的契机，对湖派出所让小区治理变成小区“智”理。通过智慧安防小区系统，业主住户可以自主申报人口登记，实现24小时系统随时录入。

“相比之下，智能化治理模式既提高了效率又节省了资源，数据还更加精确，真正让社区民警对辖区人口做到底数清、情况明。”杨建生说。

试点建设服务实战

2019年3月，对湖派出所打开了探索小区安防智能化的“大门”。不过，当时的智能化系统功能较为简单，仅限于采集住户人像起到刷脸开门的作用。于是，对湖派出所主动结合辖区实际，群策群力，逐步完善系统功能。

同年5月，在街镇党委政府和对湖派出所党支部的大力支持下，福州市首个智慧安防系统在首山路新都汇商品房小区试点建设。

“该小区规模不大，只有6栋楼、293户、1000多人，而且毗邻商业区和学校。”杨建生介绍，打造试点样板必须循序渐进，才能由小及大。试点过程中一旦发现问题，对湖派出所会立即向研发团队反馈，逐个项目商讨解决方案。

历经无数次理论与实际的推敲碰撞，智慧安防系统功能逐渐增多，越来越符合警务实战的需求。到了2019年11月，智慧安防系统从一开始的人脸识别，拓展为具备车辆识别、视频监控、信息采集等多项功能为一体的数据管理平台。

不久后，迎霞社区和双湖社区相继建成，内有公租房、拆迁安置房和商品房。由于新建社区流动人口众多、人员成分复杂，所以治安防范难度大，导致盗窃等侵财类案件多发。

于是，对湖派出所党支部研究，将对智慧安防系统较为熟悉的蔡哲标调往该处担任社区民警。按照蔡哲标的话说，岗位可以调整，但思路不能丢。因此，在他调任之际，对湖派出所就开始着手将试点样板嫁接到新社区。

数字防控提档安防

2020年初，新冠肺炎疫情暴发，刚刚引入的智慧安防系统在防控疫情工作中大放异彩。

“在社区疫情防控期间，系统共比对各类人员信息7万余条，还设置了高风险地区人员入住预警、居家隔离人员违规预警等功能。”迎霞社区主任黄丽蓉说，智慧安防系统的运用不仅大幅提升了流调溯源效率，更能做到精准施策。

2021年，对湖派出所又在智慧安防系统上延伸理念，继续推动智慧安防小区提档升级。“如果说之前的系统是1.0版本，那如今我们打造的就是2.0版本。”蔡哲标介绍，原有的智慧安防小区已经实现智能出入、梯位门禁、视频整合、车辆识别等基本功能，现在又加上周界探头布防、尾随人员抓拍、高空抛物监测以及门岗“一键报警”等功能。

社区内若发生打架斗殴、纠纷、求助等警情，派出所“e体+”综合防控室就可以通过“一键报警”功能，直接指派周边巡逻保安、小区保安等力量第一时间到场处置，有效避免事态升级扩大。

“现在我们感觉小区更安全，我们住得也更舒心。”问及居民住户对智慧安防小区的认可度，家住双湖新城小区的刘女士给予高度评价。

通过一年多的资金筹措和设计施工，双湖新城小区、融侨悦公馆、迎霞新城小区等9个居民住宅区全部完成2.0版智慧安防小区建设，目前属于全福州市最大的智慧安防片区。

用“智”理推动治理，充分激活数字防控理念的无限力量，是新时代社区警务工作的新方向。杨建生表示，下一步，对湖派出所还将继续努力朝着更高水平的智慧安防目标努力奋进，提升群众安全感和幸福感。

本报记者 王莹

本报通讯员 张宁 黄若淇

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)