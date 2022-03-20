蔡军鹏 程浩东

原标题：坚持为科技人才松绑减负

前段时间，中央军委印发《关于加强新时代军队人才工作的决定》，中央军委办公厅同步印发《关于进一步激发科技人员创新活力动力的若干措施》，要求部队各级营造良好的科技创新环境，进一步为科技人才松绑减负。

“决胜于未战，决胜于人才。”人才是推动我军高质量发展、赢得军事竞争和未来战争主动权的关键因素。战争的信息化程度越高，科技人才的制胜作用就越凸显。然而，科技创新是一场“寂寞的长跑”，离不开科技人才长时间的积累投入，离不开心无旁骛的专注和十年磨一剑的沉潜。无论多么优秀的人才，如果整天为项目审批和申请经费奔波，为评奖和职称分神，就难以集中精力进行科研创新，从而影响技术攻关的速度和科研攀登的高度。所以，让科技人才释放更多创新活力，必须把为科技人才松绑减负落到实处。

“不能让繁文缛节把科学家的手脚捆死了，不能让无穷的报表和审批把科学家的精力耽误了。”习主席的重要讲话回应了包括军队科技人员在内的广大科技人员的关切，直击科技工作中的痛点。部队各级党委和机关应坚持严格管理和关心信任相统一，政治上激励、工作上支持、待遇上保障、生活上关爱、管理上减压，营造信任人才、尊重人才、支持人才、关爱人才的浓厚氛围，纠治只想把人才管住的顽症，立起为人才服务、为人才松绑的理念，创新管理理念和方式方法，把广大人才干事创业的积极性、主动性、创造性充分激发出来。

“顺木之天，以致其性。”部队各级党委应遵循战斗力生成规律、科技创新规律、人才成长规律，尊重科研人员意见，勇于打破制约人才发展的“枷锁”，加快形成有利于人才成长的培养机制、有利于人尽其才的使用机制、有利于竞相成长各展其能的激励机制、有利于各类人才脱颖而出的竞争机制。完善以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，建立健全有利于科技人才潜心研究和创新的评价激励机制，破除唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项的突出问题。

保障科技人员时间就是保护创新能力。《关于进一步激发科技人员创新活力动力的若干措施》规定，“保证科技人员直接从事科技工作的时间平均每周不少于4.5个工作日”。各级党委应建立让科研人员把主要精力放在科研上的保障机制，让科技人员把主要精力投入科技创新和研发活动。不得安排科技人员搞陪会站台、迎来送往等应景性、应酬性活动，最大限度减少科技人员参加各类评比、例行性会议和公差勤务等行政性、事务性工作，切实把科技人才从各种形式主义、官僚主义的束缚中解放出来。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)