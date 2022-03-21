人民网北京3月21日电 （记者李楠桦）据农业农村部官网消息，3月20日，农业农村部印发《关于做好当前农村地区新冠肺炎疫情防控工作的通知》（以下简称《通知》），要求各级农业农村部门落实国务院联防联控机制部署，协助落实各项防控措施，统筹抓好疫情防控和春季农业生产。《通知》要求，组织好农资和畜禽饲料调剂调运，严禁随意设卡拦截、断路封路，确保农用物资运输畅通。

《通知》要求，各级农业农村部门要在当地党委、政府统一领导下，加强与有关部门的协作配合，进一步动员发挥好村“两委”、驻村第一书记和工作队、广大农村党员和农民群众的力量，落细落实防控措施，强化群防群控。指导农村基层组织及时动态掌握人员流入流出情况，加强对农村重点场所防控管理，避免人员聚集，并做好疫情应急预案和应急演练。有序引导农业生产跨区作业，落实远洋渔业作业渔船和船员状况每日报告制度，做好农村地区动物疫病防控。

《通知》要求广泛深入开展疫情防控宣传，教育引导广大农民群众充分认识疫情防控的重要性，掌握防疫知识，自觉遵守防疫要求，及时接种疫苗，加强自我防护。积极倡导节庆文明新风，劝导农民群众戴口罩，尽量减少外出、串门、聚餐、扎堆，提倡喜事缓办、丧事简办。大力倡导清明期间文明祭扫，采取预约、错峰、限流等措施，降低祭扫人流密度。深入推进村庄清洁行动，加大生活垃圾收集、转运频次，引导农民群众自觉维护环境卫生，养成良好卫生习惯。

《通知》强调，要扎实做好农产品稳产保供，进一步落实措施、压实责任，全力抓好春耕生产。组织做好“菜篮子”产品生产，加强农产品产销衔接和市场监测，完善应急预案。

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