人民网北京3月21日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发《交通强国建设评价指标体系》（以下简称《指标体系》），更好地发挥指标体系的“标尺”和“指挥棒”作用，科学引导交通运输高质量发展，加快建设交通强国。

《指标体系》按照1个国家综合指标、5个行业指标和31个省域指标进行设置。国家综合指标重点聚焦综合交通运输，注重国际横向比较，科学定位我国交通运输发展水平，科学引导行业、省域层面的指标设置；铁路、公路、水运、民航、邮政等行业指标充分体现行业特点；省域指标既包括“共性指标”，以评价省域发展水平和进行横向比较，又设置“个性指标”，以体现省域差异化特点。同时，鼓励重点区域、具备条件的中心城市分别研究建立区域指标和市级层面指标。

国家综合指标围绕“安全、便捷、高效、绿色、经济”五大基本特征，设置了20项评价指标。其中，“安全”重点从生命安全、应急保障、自主可控3个评价维度设置了4项评价指标；“便捷”重点从覆盖广泛、快捷顺畅2个评价维度设置了5项评价指标；“高效”重点从高效利用、一体协调、智能创新3个评价维度设置了5项评价指标；“绿色”重点从生态环保、集约节约2个评价维度设置了3项评价指标；“经济”重点从经济适用、支撑有力2个评价维度设置了3项评价指标。

《指标体系》明确了加强组织领导、完善体系构建、实行定期评估三方面的实施要求。国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局将结合自身特点，提出符合行业实际情况的指标；各省级交通运输主管部门将从本地区实际出发，加快制定省域指标，积极引入第三方评估，确保指标体系尽快落地。此外，根据新形势新要求，指标体系将进行定期评估，视情调整完善。

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