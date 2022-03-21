重大进展！匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段开通运营
2022年03月21日09:04 | 来源：人民网
小字号
人民网北京3月21日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，塞尔维亚当地时间3月19日，匈塞铁路塞尔维亚境内贝尔格莱德至诺维萨德段（简称匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段）开通运营，标志着中国与中东欧国家共建“一带一路”重点项目匈塞铁路取得重大进展。
匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段开通运营。国铁集团供图
匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段开通运营。国铁集团供图
国铁集团国际部负责人介绍，匈塞铁路连接塞尔维亚首都贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯，全长341.7公里，为客货共线双线电气化铁路，是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范对接的首个项目。匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段建成开通后，列车最高运行时速由原来的40至50公里提升至200公里，塞尔维亚第一大城市贝尔格莱德至第二大城市诺维萨德间的运行时间由90分钟压缩至30分钟，运输品质和效率大幅提升，对于提高铁路通道客货运输能力，便利沿线民众出行，促进沿线旅游资源开发、城市化建设和打造中欧贸易国际大通道、助力共建“一带一路”高质量发展，具有十分重要的意义。
匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段开通运营。国铁集团供图
(责编：王连香、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 财政部：“三聚焦”用好1650亿元衔接资金 巩固拓展脱贫攻坚成果
- 人民网北京3月21日电 （记者任妍）日前，记者从财政部获悉，为继续将巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接全面推进乡村振兴，全力做好政策支持和投入保障工作，2022年，中央财政按照只增不减的原则，预算安排衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）1650亿元，同口径较2021年增加84.76亿元，增长5.4%，不仅体现了过渡期财政支持政策保持总体稳定的要求，还进一步加力。 据悉，为督促指导各地切实用好管好衔接资金，财政部会同相关部门在深入调研、总结过渡期第一年工作的基础上，针对过渡期面临的新情况、新要求，印发了《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（以下简称《指导意见》），进一步细化衔接资金政策。…
相关新闻
- 评论
- 关注