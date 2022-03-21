人民网北京3月21日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，塞尔维亚当地时间3月19日，匈塞铁路塞尔维亚境内贝尔格莱德至诺维萨德段（简称匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段）开通运营，标志着中国与中东欧国家共建“一带一路”重点项目匈塞铁路取得重大进展。

匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段开通运营。国铁集团供图

匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段开通运营。国铁集团供图

国铁集团国际部负责人介绍，匈塞铁路连接塞尔维亚首都贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯，全长341.7公里，为客货共线双线电气化铁路，是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范对接的首个项目。匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段建成开通后，列车最高运行时速由原来的40至50公里提升至200公里，塞尔维亚第一大城市贝尔格莱德至第二大城市诺维萨德间的运行时间由90分钟压缩至30分钟，运输品质和效率大幅提升，对于提高铁路通道客货运输能力，便利沿线民众出行，促进沿线旅游资源开发、城市化建设和打造中欧贸易国际大通道、助力共建“一带一路”高质量发展，具有十分重要的意义。

匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段开通运营。国铁集团供图

(责编：王连香、吕骞)