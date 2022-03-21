人民网北京3月21日电 （记者王连香）日前，交通运输部、应急管理部、中华全国总工会联合印发了《关于公布2018—2020年度公路水运建设“平安工程”冠名项目的通知》（以下简称《通知》），分年度公布了2018年至2020年期间87个公路水运建设“平安工程”冠名项目。

《通知》要求，获得冠名项目的参建单位、质监机构及从业人员要强化巩固安全生产红线意识，不断提升公路水运工程建设安全管理水平，深入推进平安工地建设全覆盖，充分发挥“平安工程”的示范引领作用，为行业安全发展作出新的更大贡献。

《通知》提出，各省级交通运输、应急管理、工会部门要总结推广“平安工程”冠名项目的管理理念和工作经验，强化工程建设施工安全监管工作，引导工程建设参建单位加大安全投入和科技创新力度，努力争创零死亡“平安工程”，切实维护施工人员安全权益，共同促进交通运输基础设施高质量发展，建设更高水平的平安交通。

据了解，公路水运建设“平安工程”冠名工作自2013年起由交通运输部会同应急管理部每年定期组织。2020年9月，该项工作正式列入《第二批全国创建示范活动保留项目目录》，去年中华全国总工会首次加入联合冠名工作。

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