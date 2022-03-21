人民网北京3月21日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，日前，自然资源部中国地质调查局印发《地质调查技术标准体系》（以下简称《标准体系》），标志着我国完成地质调查技术标准体系构建。

据介绍，《标准体系》坚持需求目标导向、基础性公益性和战略性、继承性和创新性、协调性和开放性、统一性和系统性五大原则，采用“分类层次法”构建，横向对标地质调查“十四五”规划，划分了12大业务领域、47个专业门类，覆盖新时代地质调查业务全领域，突出支撑服务地质调查转型升级和自然资源管理功能；纵向按照“共性提升”原则，自下而上划分为“专业门类标准—业务领域通用标准—地质调查通用标准”3个层次，反映了不同层次标准间递进提升的科学逻辑关系。

中国地质调查局相关负责人表示，《标准体系》将在我国地质调查加快推进“服务方向、指导理论和发展动力”三大转变，大力推动地质调查工作转型升级，进一步指导和规范新时代地质调查工作，引领地质行业高质量发展中发挥重要作用。未来，中国地质调查局将继续深入贯彻《国家标准化发展纲要》精神，进一步加大标准化工作力度，加快研制新拓展和重要领域标准，稳步提升标准国际化水平，持续优化标准化管理。

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