原标题：工商银行全面深化数字化应用 打造数字普惠发展新模式

为实现普惠金融业务高质量可持续发展，工商银行依托“数字工行”建设，充分运用数据和技术能力，全面深化客户、产品、风控、生态四个方面的数字化创新应用，打造数字普惠新模式，让工行的数字普惠服务更精准、更流畅、更聪明，服务更多小微企业。

精准触达 服务有力度

工商银行精准解决不同场景小微企业融资痛点。只要有客户行为产生的场景，工商银行就将普惠金融服务送到客户身边，精准服务普惠客群。

针对年初以来各地疫情反复的情况，工行加大线上信用贷款推广力度，高效满足生产、运输、销售疫情防控相关物资小微企业融资需求。在吉林，当得知某企业抗疫资金需求后，工行及时响应，开启绿色通道，不到24小时完成了从企业开户到资金发放的全流程，700万信用贷款资金隔日到账。

流畅衔接 服务有速度

为提供流畅的普惠服务，工商银行积极链接生态，与核心企业、多家平台机构实现系统直连，将金融服务嵌入小微企业多个生产经营场景、产业链真实交易场景，融合行内外数据信息、系统决策模型等多项数字化技术和方法，以全流程线上化服务解决小微企业“短、小、频、急”的融资需求。

工行积极实现抵押融资的线上化、标准化、智能化转型，通过线上智能评估房产价值、业务智能审批，有效精简押品评估和审批流程，业务效率较传统模式提升80%。客户签订一次借款合同、办理一次抵押，有效期内可循环额度，随借随还。截至2021年末，已构建覆盖超过250个城市、40万个小区全国房产数据库，业务余额突破5000亿元。

聪明增效 服务有温度

聪明的产品契合客户诉求。非接触服务利用金融科技以标准化方式集中开展远程视频面审，全天候满足小微客户融资需求；场景化方案融入客户经营日常，将产业链上的交易行为转化为金融服务基础数据，无感化金融服务触手可得；灵活采用续贷、展期、设置宽限期、调整还款计划等方式为符合条件的小微企业提供资金接续服务，满足疫情期间小微企业防疫抗疫、持续经营的资金需求。

在深圳，工行依托“线上化、一站式、非接触”的金融服务模式，7*24小时为中小企业提供非接触服务，提供“线上申请、智能审批”的融资服务，特别是对受疫情影响客流减少、还款困难客户，主动办理延期还本付息，缓解客户暂时性资金短缺，有力支持抗疫复产复工。

多措并举 服务有深度

工商银行发挥集团资源优势，全面推进“万家小微成长计划”，从“单一贷款提供商”向“综合服务提供商”转变，为小微企业提供“融资、融智、融商”服务。例如，工行在500多个城市组建了8300余个服务小组，定制一对一专属服务，帮助小微企业主科学决策，实现快速发展。又比如，发布“环球撮合荟”跨境撮合平台，积极举办跨境撮合活动，为小微客户开辟业务新渠道，开拓商业新空间。截至2021年末，已举办跨境撮合活动140余场，服务境内外企业6000余家，合作意向达成比例近80%，合作金额上百亿元。

为让更多小微企业切身感受到工行数字普惠新模式，工商银行还于近日正式启动“工银普惠行·数字普惠新形象”主题活动，进一步加大服务力度、延伸服务广度、拓展服务深度，以金融创新激发小微企业发展的内生动力和活力。

(责编：曹淼、李源)