做到“打早、打小、打了” 国家林草局部署春季森林草原防火工作
人民网北京3月21日电 （记者杨曦）据国家林业和草原局消息，国家林业和草原局日前召开全国春季森林草原防火工作电视电话会议，安排部署春季森林草原防火工作。
会议指出，今年以来，全国大部地区气温较常年同期偏高，春防期与春耕生产叠加，林区施工作业和民俗祭祀活动频繁，野外火源点多面广，管控难度加大。近期发生的多起森林火情火灾反映出，一些地方森林草原防火工作还存在“人民至上、生命至上”理念贯彻不到位，属地责任压得不实，专业队伍建设滞后，装备和基础设施薄弱，野外用火管控不到位等问题。
会议要求，要对当前存在的问题高度重视、对照检视，举一反三，尽快消除隐患，补齐短板，提升森林草原防火综合管控能力。提高政治站位，坚决贯彻落实“人民至上、生命至上”理念，做到工作分工不分家。压实各方责任，充分发挥林长制平台作用，实现森林草原防火工作党委领导、党政同责、属地负责、部门协同、全域覆盖、源头治理的长效责任体系；压实森林草原防火地方政府行政首长负责制，把人员编制、防火规划编制、经费预算、专业队伍保障落实到位；层层压实林草部门行业管理责任和经营单位主体责任，建立网格化管理和问责制度，确保事有人管、火有人防、责有人担；继续建立完善华南、长三角等重点省区间联防机制，推动形成“目标同向、措施一体、优势互补、互利共赢”的良好局面。
会议强调，各级林草部门要加大隐患排查和督查力度，继续推深做实包片蹲点精准化指导，开展森林草原防火“清风行动”，探索建立工作评价指标体系，深化防火码和“互联网+督查”应用。要全力做好火情早期处理工作，切实加强值班、监测预警、携装巡护，发现火情实行“双报制”，第一时间向当地森防指和上级林草部门及时报告，并迅速进行处理，做到“打早、打小、打了”。要推进基础能力建设，坚持规划先行，突出重点，加强专业队伍建设，推动先进技术、装备在防火中的应用，完成风险普查后续工作。要把宣传教育作为森林草原防火工作的第一道工序，通过各类媒体媒介广泛推送，进一步提升群众遵章守法的意识和安全避火的能力。
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