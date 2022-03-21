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创新驱动传统产业转型升级 助力区域经济高质量发展

人民网记者 杜燕飞
2022年03月21日14:43 | 来源：人民网
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“区域经济发展要依靠科学技术进步”“西部经济与沿海经济要协同发展”“传统产业要走集约化规模化之路”“抓住消费新需求推动传统产业转型发展”……

日前，国务院发展研究中心发展战略和区域研究院部长侯永志，全国政协经济委员会委员蓝逢辉，中国酒类流通协会常务副会长刘员，以及肆拾玖坊创始人、CEO张传宗做客人民网《人民会客厅》，围绕“激发创新核心驱动力 助推高质量发展新征程”主题进行探讨。

与会嘉宾认为，目前，我国区域经济发展迎来新发展机遇，西部地区要发挥自身比较优势，加大创新力度，抓住消费升级带来的新机遇，推动传统产业转型发展，助力区域经济高质量发展，在新时代西部大开发中闯出一条新路。

访谈现场。人民网 崔晨光摄

我国区域经济发展迎来新机遇

“当前，我国西部地区迎来了新的发展机遇。客观因素方面，交通条件的改善，特别是全国高速铁路网建成后，西部区位条件发生了变化；从生产角度来说，目前产品和服务受空间的限制越来越少。” 侯永志表示，在主观因素方面上，开放逐步从沿海向内陆推进，特别是“一带一路”倡议提出后，西部成了开放的前沿。

侯永志表示，区域经济发展要依靠科学技术进步，紧跟国家战略大方向，自身要高质量发展，并为国内大市场提供高质量的产品和服务，通过创新能力提供高新技术研究成果。创新要与传统产业转型升级、与新兴战略性产业发展、与未来产业发展需要相结合，突出重点、做强特色，在互补性发展中形成与东部省份的比较优势。

谈及如何推动西部高质量发展，蓝逢辉表示，要把有限的财政用在刀刃上，既促进社会稳定，解决就业问题，又能支持高新技术企业发展，这是摆在西部各地政府和市场面前的一个重要课题。从财政来说，国家和地方财政的支持，以及地方财政实力的强弱，对于地区经济发展至关重要。从税收来说，西部要发挥税收杠杆作用，做好服务企业、服务经济社会发展工作。从金融方面，近年来金融机构助力实体经济发展，很多企业能够以较低的利率获得资金。

“西部大开发的核心目标，就是要满足人民对美好生活的向往。西部经济与沿海经济要协同发展，就要求西部在政策支持、市场管理等方面，就要求西部在政策支持、市场管理等方面，坚持以人民为中心的发展理念。在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接过程中，西部要在资金、技术、市场等方面下大力气、大功夫。当地政府也要提升专业服务队伍能力，培养相关人才，为地方经济社会发展更好地服务。”蓝逢辉说。

创新推动传统产业转型发展

日前发布的《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（以下简称《意见》）指出，发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势，建设全国重要的白酒生产基地。

“白酒作为贵州省支柱产业,该《意见》的出台，对于贵州白酒行业发展是一个难得的契机，将逐渐走向高质量发展的新阶段。”刘员表示，一方面，要对生产环节的企业实行标准化管理，淘汰一些小而劣的企业，让其更加集约化、规模化发展，生产流程也要逐步实现自动化、标准化、智能化，加大生态环境保护力度。另一方面，上下游产业要联动，上游实行产业集约化、规模化发展，下游要根据市场发展改变营销方式，提高营销水平。

在张传宗看来，贵州有着很好的后发优势，主要集中在资源优势、环境优势和产业优势等方面。除此之外，人才也是贵州省重要的比较优势。随着产业逐级向西南地区转移，人才也逐渐向西南地区流动，人才流动的同时也带了技术上的创新。在西部大开发中，贵州省要利用好上述后发优势、比较优势，推动产业升级。在这过程中，一批头部企业可以创设品牌,提高标准，加快集约化、绿色化、数字化生产。

值得一提的是，当前随着经济社会发展，消费需求也更加丰富和多元化。“传统产业转型发展，要研究新生代消费倾向和消费行为，适应他们的新消费习惯，比如，高品质生活、健康饮食等。”侯永志说。

“从白酒角度来说，当前，新消费场景、新消费理念已成为一种趋势，白酒消费者更关注‘健康饮酒’，其核心是‘同饮不同量，开心就好’，传承中国健康饮酒文化，这是白酒消费的新场景。我们倡导的是一种新的社交文明，通过文化感、仪式感来响应消费升级带来的新场景和新需求。”张传宗说。

(责编：张文婷、吕骞)

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