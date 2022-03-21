原标题：国家开发银行去年5948亿元贷款支持乡村振兴

2021年，国家开发银行全年发放贷款5948亿元，重点支持产业发展、易地搬迁后续发展、东西部协作、农业现代化、农村基础设施等重点领域发展，为支持巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出积极贡献。

随着我国脱贫攻坚战取得全面胜利，9899万农村人口开启了全面小康新生活。为支持巩固拓展脱贫攻坚成果，防止发生规模性返贫，开发银行认真落实中央精神，明确保持过渡期内金融帮扶政策和力度总体稳定，2021年向脱贫地区发放贷款2714亿元，接续推进巩固脱贫攻坚成果。

开发银行聚焦脱贫地区乡村产业、乡村文化旅游等重点领域加大支持力度，积极促进延伸产业链，推进一二三产业融合，让脱贫人口更多分享产业增值收益。在重庆，开发银行重庆分行授信96亿元贷款，支持覆盖城口、奉节、梁平等脱贫地区的重庆市林业生态建设暨国家储备林项目，计划建设营造林基地330万亩，改扩建种苗基地8050亩，发展林下种植20万亩、森林康养产业6万亩。该项目建成后，将通过土地林权流转、聘用护林劳务人员、发展林下旅游产业等多元方式，带动当地群众增收致富，实现“百姓富、生态美”的有机统一。2021年，开发银行还发放204亿元贷款，助力易地搬迁后续发展；支持劳务协作等124个东西部协作项目，带动脱贫人口就业增收。

开发银行积极发挥开发性金融功能作用，围绕保障粮食安全和重要农产品稳定供给，加大对现代农业支持力度，重点服务高标准农田等农业基础设施建设，支持种源技术攻关，推进农业绿色发展。自2020年以来，开发银行已连续三年设立春耕备耕专项贷款，助力保障种子、农药、化肥等农资生产流通资金需求，支持粮食、棉花、油脂、糖类、乳制品、肉类等农副产品保供。此外，开发银行还积极通过转贷款支持小微企业、农村新型经营主体发展乡村产业。

开发银行积极服务接续实施农村人居环境整治提升五年行动，将县（区）域垃圾、污水处理作为改善农村人居环境的着力点，大力开展“百县千亿”专项金融服务，2021年授信贷款超过1500亿元，覆盖超过200个县（区）；发放农村基础设施贷款1468亿元，支持农村水、电、路、气、网等基础设施提质升级，助力城乡公共服务均等化。在甘肃省高台县，开发银行协助当地政府探索构建农户、银行、政府三方联动，县农投公司总担保、群众联户保、农户三权保、亲情签字保四种担保为基础的“三联四保”市场化融资模式，破解了村庄建设和农房改造提升“钱从哪里来”的难题。近两年，开发银行甘肃分行向高台县乡村振兴生态产业项目——农村房屋新建及改建工程提供1.32亿元贷款，支持高台县新建农户房屋864户，改建农户房屋759户，并对新建示范点的水电路、给排水等基础设施进行配套建设。当地百姓王兵国算了一笔账，在贷款资金支持下，自己连盖房带装修只掏了6万块钱，就住进了70平方米的新居。“贷款12万元，从第4年起每年偿还本金1万元，压力不是太大。”坐在两室一厅的新家里，王兵国脸上洋溢着幸福的微笑。

在实践中，开发银行不断探索创新服务方式，进一步放大开发性金融支持乡村振兴的示范引领效应。2021年，开发银行将福建三明、江西赣州、四川泸州、贵州遵义、陕西延安5地市确定为示范区，召开专题工作推进会，制定专门工作方案，给予差异化政策安排，向示范区发放乡村振兴贷款156亿元，支持泸州飞地产业园、遵义辣椒产业等特色项目，开展了先行先试的有益探索。同时，发行首期乡村振兴专题金融债券100亿元，并通过承销乡村振兴债券，引领社会资金投入农村基础设施、垃圾污水处理、美丽乡村建设等领域。

国家开发银行有关人士表示，下一步，开发银行将进一步深化银政合作，更好发挥开发性金融功能作用，聚焦现代农业、国家乡村振兴重点帮扶县等薄弱地区发展、易地搬迁后续扶持、东西部协作、定点帮扶、乡村基础设施和公共服务水平提升等重点领域，持续精准发力，高质量做好金融服务，为全面推进乡村振兴作出新的更大贡献。

(责编：曹淼、李源)