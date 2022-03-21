原标题：合生创展30年 ：与城市共生长 为美好生活赋能

城市的高质量发展承载着人民群众对美好生活的期许与向往。以“全产业链优质生活运营商”为品牌愿景的合生创展集团有限公司深刻理解在城市化建设道路上，企业所起到的重要作用和应承担的责任。

自1992年企业成立至今，30年以来，合生创展始终坚持聚集城市优质资源，统筹全系产业链，营造全场景、全产品周期的生活体验，用品质人居产品实现城市生活方式与人居品质的进化升级，与城市共生长，为美好生活赋能。

30年稳健发展 筑品质人居名片

30年的企业发展历程，合生创展始终坚持稳健发展策略，穿越周期与波动，在不断的升级迭代中完成自我升华，实现多元业务板块构筑全领域发展，地产、商业、合生活、基建、投资五大板块并驱发展，科技、养老、文旅、教育、健康、金融、汽车等多元业态持续优化布局，跃升为科技赋能及产业驱动的综合性投资控股平台公司。

持续增长的业绩，是合生创展策略正确的明证。据合生创展此前披露的简报显示，截至2021年12月31日，合生创展及其合营公司及联营公司实现合约销售金额约422.99亿元，较2020年同期（358.34亿元）同比上升约21.51%；实现物业合约销售面积约1098856平方米，物业合约销售平均售价为36650元/平方米，较2020年同期（21178元/平方米）同比上升约78.14%。

30年来，合生创展坚持尊重客户、尊重土地价值和城市价值，走“中高端精品战略”发展路线，践行严苛择址标准，洞察城市发展方向，寻找城市、资源、土地之间的平衡；考量人居需求变化，促进居住体验到生活方式的全面升级。为此，合生创展升级迭代三大住宅产品线，打造了合生·缦系、帝景系、骏景系、国际城系等产品IP。

多元板块融合 赋能城市高质量发展

合生创展坚信，高品质的人居产品，是运营美好生活的基础，而围绕品质生活，着眼城市发展需求，实现多元产业综合发展，才是与城市共生长的正确路径。

为此，合生创展经过30载布局运营，实现地产、商业、基建、合生活、投资五大板块并驱发展，科技、养老、文旅、健康、金融等多元业态优化布局。合生创展将自身产业布局成为城市发展的有机组成部分，从城市美好生活营运者的角度出发，深度探索城市生长及更新，引领美好生活的方式和场景，以长期发展的眼光，投注于城市与人的生活关系之中为城市创造更大的价值。

在商业板块，合生商业旗下已拥有100余个商业地产项目，管理近10个大型城市综合体，已建成运营的项目面积超过500万平方米。

合生活板块，致力于以智慧化社区与智慧服务建设为基础，推动物业管理智能化高阶发展。截至目前，合生活服务已覆盖30余座城市，近200个项目，拥有线上门店超1.1万家，物业管理面积近1亿平方米，为近100万户家庭提供服务，增加用户粘性。

在基建板块，合生基建集团积极拓展住宅与商业等项目的建设与运营服务，为社会创造更加优质的工程产品。

在多元产业融合推进的同时，合生创展更加重视科技化、信息化对企业及产业发展的赋能效用，将科技化与数字化融入到企业经营管理中，依托智能化技术及管理方式，构建从城市更新、地产开发、商业运营管理、物业管理、金融投资、基金管理到智慧服务全生命周期、全产业链的智慧管理平台，形成各平台全链条的生态闭环，实现了多个互联网+的应用场景，以此提升管理效能，为高质量增长提供充足保障。

“优生活”体验升级 兑现美好生活

合生创展以“优生活”品牌战略为核心，构建的“优质人居、优悦体验、优智服务、优乐共享”四大价值体系。

合生创展相关负责人表示，在集团成立30周年之际，“优生活”品牌战略将持续推进，实现全周期、全场景的服务体系落地，从产品、服务、配套、生活方式四个维度，为业主带来城市美好生活体验。

为积极承担企业社会责任，激发合生业主和客户的公益热情及社会参与感，合生创展将持续开展“合你益起”公益活动，除此之外，坚持数年的“全国业主生日会”、美好关怀季、购房季等品牌联动活动也在持续开展，以此营造不同场景的社群生活体验，让客户零距离体验合生创展的品牌理念及服务。

以全国业主生日会为例，合生创展将进一步升级生日会的体验感，提升生日会的仪式感与互动性，让生日会成为社区业主社交互动的平台，进一步融洽邻里氛围，凝聚社区向心力。

此外，合生创展以集团30周年为契机，推出与30周年系列的定制活动，以此多维度传递合生创展健康向上的生活态度，突出人文关怀，丰富社群生活，建设社区文化，凝聚品牌认同，让合生创展的业主与客户在丰富多元的社群体验中，感受“优生活”内核，体验美好生活。

(责编：董童、李源)