人民网北京3月21日电 （记者赵竹青）国家知识产权局近日印发《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2022）》（以下简称《工作指引》），提出到2022年底，知识产权强国建设工作机制进一步健全，进一步激发创新活力，为服务构建新发展格局提供有力支撑。

知识产权运用方面，《工作指引》要求，知识产权价值实现渠道进一步畅通，积极稳妥推进知识产权质押融资工作，坚持质量优先、普惠导向，惠及中小企业数量增长10%以上。有效专利产业化率稳步增长。全国专利密集型产业增加值占国内生产总值（GDP）比重稳步提升，对经济社会发展的贡献更为突出。

在知识产权创造方面，《工作指引》提出，打赢审查提质增效攻坚战，全面完成《提升发明专利审查质量和审查效率专项实施方案（2019—2022年）》既定目标，发明专利审查周期压减至16.5个月，其中高价值专利审查周期压减至13.8个月；商标注册平均审查周期稳定在4个月。

同时，《工作指引》提出，“一省一策”建设一批知识产权强省；鼓励省级知识产权局与城市人民政府建立知识产权强市共建机制，高标准建设知识产权强市；在重点发展地区率先打造一批特色鲜明、优势明显的知识产权强县和园区。

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