人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家知识产权局：推进知识产权质押融资 2022年惠及中小企业数量增长10%以上

2022年03月21日15:44 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月21日电 （记者赵竹青）国家知识产权局近日印发《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2022）》（以下简称《工作指引》），提出到2022年底，知识产权强国建设工作机制进一步健全，进一步激发创新活力，为服务构建新发展格局提供有力支撑。

知识产权运用方面，《工作指引》要求，知识产权价值实现渠道进一步畅通，积极稳妥推进知识产权质押融资工作，坚持质量优先、普惠导向，惠及中小企业数量增长10%以上。有效专利产业化率稳步增长。全国专利密集型产业增加值占国内生产总值（GDP）比重稳步提升，对经济社会发展的贡献更为突出。

在知识产权创造方面，《工作指引》提出，打赢审查提质增效攻坚战，全面完成《提升发明专利审查质量和审查效率专项实施方案（2019—2022年）》既定目标，发明专利审查周期压减至16.5个月，其中高价值专利审查周期压减至13.8个月；商标注册平均审查周期稳定在4个月。

同时，《工作指引》提出，“一省一策”建设一批知识产权强省；鼓励省级知识产权局与城市人民政府建立知识产权强市共建机制，高标准建设知识产权强市；在重点发展地区率先打造一批特色鲜明、优势明显的知识产权强县和园区。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家知识产权局：推进知识产权质押融资 2022年惠及中小企业数量增长10%以上
　　人民网北京3月21日电 （记者赵竹青）国家知识产权局近日印发《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2022）》（以下简称《工作指引》），提出到2022年底，知识产权强国建设工作机制进一步健全，进一步激发创新活力，为服务构建新发展格局提供有力支撑。 知识产权运用方面，《工作指引》要求，知识产权价值实现渠道进一步畅通，积极稳妥推进知识产权质押融资工作，坚持质量优先、普惠导向，惠及中小企业数量增长10%以上。…
国家发改委就数据基础制度征求意见 鼓励互联网企业开放公共属性数据
　　人民网北京3月21日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委创新和高技术发展司日前发布《关于对“数据基础制度观点”征集意见的公告》（以下简称《公告》），内容涉及数据产权制度、数据要素流通交易制度、数据要素收益分配制度以及数据要素安全治理制度等4个方面，共28条。 《公告》建议以充分实现数据要素价值、推动数字经济发展、促进全体人民共享数据发展红利为根本目的，以优化数据要素布局结构、保障各社会主体平等使用数据、促进数据合规高效流通使用为主线构建数据基础制度。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部