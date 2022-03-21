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事关你我居住环境 住建部就《住宅项目规范》公开征求意见

2022年03月21日22:22 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （王仁宏）近日，住房和城乡建设部就《住宅项目规范》（征求意见稿）（以下简称意见稿）向社会公开征求意见。

意见稿在新建住宅电梯设置、集中绿地面积、新能源汽车充电设施、无障碍设施等方面进行详细规定。其中，在新建住宅建筑方面，征求意见稿要求，入户层为二层及二层以上的住宅建筑，每单元应至少设置1台电梯，且轿厢深度不应小于1.40米，宽度不应小于1.10米，呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85～1.10米。

在场地方面，意见稿要求，新区建设项目集中绿地不应少于0.50m2/人；旧区改建项目集中绿地不应少于0.35m2/人；集中绿地宽度不应小于8m；集中绿地中，在标准的建筑日照阴影线范围之外的绿地面积不应少于1/3，并应设老年人和儿童活动场地。同时，住宅建筑应配建附属道路应与住宅单元出入口、老年人和儿童活动场地无障碍联通，并应与城市或镇区道路的人行道联通形成无障碍步行系统。

在配套设施方面，意见稿要求，住宅项目应设置生活垃圾收集点，并应满足垃圾分类收集需求。配套车位数量应根据当地机动化发展水平、住宅项目所处的区位、用地及公共交通条件综合确定，并应符合下列规定：应配置新能源汽车充电设施或预留安装条件；应设无障碍停车位。

此外，意见稿在安全设施方面进行了严格的规定，要求公共扶手楼梯扶手高度不应小于0.90m；楼梯井净宽大于0.11m时，必须采取防止坠落和儿童攀登的措施。

据悉，意见稿共包括总则、基本规定、居住环境、建筑空间、结构安全、室内环境、建筑设备7部分内容。根据时间安排，此次意见反馈截止时间为2022年3月28日。待实施后，城镇住宅项目建设、使用和维护必须执行本规范，此次规范不适用于农村住宅项目。

(责编：王仁宏、吕骞)

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