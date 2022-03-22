人民网北京3月22日电 （申佳平）据工业和信息化部运行监测协调局消息，2022年1-2月份通信业整体运行向好。其中，5G移动电话用户达3.84亿户，比上年末净增2905万户；截至2月份末5G基站总数达150.6万个，占移动基站总数的15%。

电信业务收入增速提升

数据显示，电信业务总量保持增长。1-2月份，电信业务收入累计完成2586亿元，同比增长9%，增速同比提升3.2个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长23.4%。

2021-2022年1-2月份电信业务收入和电信业务总量累计增速。图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

固定互联网宽带业务收入平稳增长。1-2月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为387亿元，同比增长8.5%，在电信业务收入中占比为15%，占比与上年同期持平，拉动电信业务收入增长1.3个百分点。

移动数据流量业务收入低速增长。1-2月份，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入1072亿元，同比增长1.5%，在电信业务收入中占比为41.5%，拉动电信业务收入增长0.7个百分点。

新兴业务收入增速突出。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，1-2月份共完成新兴业务收入508亿元，同比增长34.1%，在电信业务收入中占比为19.6%，拉动电信业务收入增长5.5个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达124.6%和58%，数据中心业务收入同比增长20.6%，物联网业务收入同比增长21.9%。

语音业务收入持续回落。1-2月份，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入32.9亿元和176亿元，同比分别下降13.5%和5.5%，在电信业务收入中总占比8.1%，占比同比下降1.4个百分点。

5G用户占比持续提升

截至2月份末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.45亿户，比上年末净增930万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5.08亿户，占总用户数的93.2%，占比较上年末提高0.2个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4088万户，比上年末净增632万户。

2021年-2022年2月份末100M速率以上、1000M速率以上的固定互联网宽带接入用户情况。图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

移动电话用户规模稳中有增，5G用户占比持续提升。截至2月份末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.51亿户，比上年末净增778万户。其中，5G移动电话用户达3.84亿户，比上年末净增2905万户，占移动电话用户总数的23.3%。

蜂窝物联网用户增长较快，IPTV用户稳步增加。截至2月份末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户14.64亿户，比上年末净增6449万户。IPTV（网络电视）总用户数达3.57亿户，比上年末净增824万户。

移动互联网流量增速高位回落

1-2月份，移动互联网累计流量达373亿GB，同比增长20.7%，增速同比回落11.1个百分点。截至2月份末，移动互联网用户数达14.22亿户，比上年末净增625万户。2月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到12.22GB/户·月，同比增长12.7%，比上年底低2.5GB/户·月。

移动电话通话量低速增长，移动短信业务量收趋于同步。1-2月份，移动电话去话通话时长完成3476亿分钟，同比增长1.8%；固定电话主叫通话时长完成121亿分钟，同比下降12.8%。1-2月份，全国移动短信业务量同比增长1.8%；移动短信业务收入同比增长1.5%。

5G基站建设稳步推进

截至2月份末，全国互联网宽带接入端口数量达10.26亿个，比上年末净增856万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到9.73亿个，比上年末净增1260万个,占比由上年末的94.3%提升到94.8%。截至2月份末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达841万个，比上年末净增54.9万个。

2020-2022年2月份末互联网宽带接入端口数发展情况。图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

截至2月份末，5G基站总数达150.6万个，占移动基站总数的15%。其中，1-2月份新建5G基站8.1万个。

东部地区5G建设和应用领先

截至2月份末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到71.9万、32.4万、36.6万、9.7万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为16.6%、14.8%、12.9%、14.2%，东部地区占比领先。5G移动电话用户分别达17270万、8925万、9696万、2499万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为24.1%、23.3%、22.3%、21.3%，东部地区占比领先。

中部地区百兆及以上接入用户渗透率小幅领先。截至2月份末，东、中、西和东北地区100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率分别为92.9%、94.2%、92.8%和93.4%，中部地区占比领先全国。1000Mbps及以上接入速率的宽带接入用户分别达2231万、776万、1025万、55.9万户。

(责编：申佳平、吕骞)