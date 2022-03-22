人民网北京3月22日电 （记者王震）据财政部网站消息，首批支持小微企业留抵退税的专项转移支付4000亿元已于3月21日下午下达。财政部表示，专项资金将用于向小微企业退税财力保障提供现金流，为企业纾难解困，有效保障稳增长、稳市场主体和保就业。

3月21日中午，财政部召开会议，传达国务院第166次常务会议精神，研究贯彻落实措施。会议提到，财政部在按现行税制负担50%退税资金的基础上，中央财政1.2万亿元转移支付资金将按时点要求及时下达，包括新出台留抵退税政策专项资金、其他退税减税降费专项资金、补充县区财力专项资金。首批支持小微企业留抵退税的专项转移支付4000亿元已下达，同时其他专项资金根据相关工作进度也将尽快下达。

财政部制定印发相关办法，明确专项资金分配备案、预算下达、资金调拨等管理要求，完善政府收支分类科目，做到留抵退税政策可细化、可统计、可分析。专项资金纳入财政直达资金范围，实行动态监控，防止闲置挪用，确保退税资金直达市场主体、对地方的补助直达市县基层。专项资金不得用于建设政府性楼堂馆所，不得用于建设各类形象工程、政绩工程，不得用于土地储备和棚户区改造新开工项目等支出。

财政部建立资金预拨机制，逐月预拨、滚动清算，保障地方国库动态存有半个月的退税所需资金，支持地方切实做好退税工作，基层财政退税减税资金通过转移支付得到切实保障。

财政部还对地方财政部门提出明确要求，切实压实省级财政部门主体责任，要求各地抓紧制定细化到县区的增值税留抵退税政策方案，重点保障小微企业留抵退税和县区退税资金需要，及时发现并妥善处置退税中出现的问题，保障退税“红包”及时落袋。在安排新出台留抵退税专项资金的同时，安排其他退税减税降费专项资金和补充县区财力专项资金，增强地方尤其是县区财力，确保县区财政平稳运行。

下一步，财政部将与人民银行、税务总局加强工作会商，坚决落实增值税留抵退税等政策的同时，切实严肃财经纪律，防范企业通过虚开增值税发票等方式“骗退税”，防范虚列留抵退税等方式“骗补贴”；防范一些地区出现征收过头税费、虚增财政收入等。

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