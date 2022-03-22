人民网记者 车柯蒙

3月21日召开的国务院常务会议，确定实施大规模增值税留抵退税的政策安排，为稳定宏观经济大盘提供强力支撑。

会议决定对所有行业小微企业、按一般计税方式纳税的个体工商户退税近1万亿元。其中，存量留抵税额6月底前全额退还，增量4月1日起按月全额退还。

当日，财政部下达2022年支持小微企业留抵退税有关专项转移支付财力补助4000亿元，用于地方保障小微企业增值税留抵退税，为小微企业雪中送炭，激发企业发展活力。

据悉，专项资金纳入财政直达资金范围，财政部将单独调拨资金，支持地方切实做好退税资金保障，确保将退税资金及时足额退还给企业，其中小微企业存量留抵税额将于6月底前一次性全部退还。

今年政府工作报告提出，预计全年退税减税约2.5万亿元，其中留抵退税约1.5万亿元，退税资金全部直达企业。

留抵退税是什么，这项政策又会对小微企业的发展产生怎样的影响？

据了解，留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。增值税实行链条抵扣机制，以纳税人当期销项税额抵扣进项税额后的余额为应纳税额。其中，销项税额是指按照销售额和适用税率计算的增值税额；进项税额是指购进原材料等所负担的增值税额。当进项税额大于销项税额时，未抵扣完的进项税额会形成留抵税额。

国际上对于留抵税额一般有两种处理方式：允许纳税人结转下期继续抵扣或申请当期退还。同时，允许退还的国家或地区，也会相应设置较为严格的退税条件，如留抵税额必须达到一定数额；每年或一段时期内只能申请一次退税；只允许特定行业申请退税等。

税务总局相关负责人表示，今年我国大力改进增值税留抵退税制度，对留抵税额实行大规模退税，优先安排小微企业，对小微企业的存量留抵税额于6月底前一次性全部退还，增量留抵税额足额退还。

退税资金全部直达企业，既大力改进增值税留抵退税制度，又有力为企业提供现金流支持、促进消费投资，为市场主体“输血”“活血”、纾困解难。

“我们目前还有50多万元的留抵税额。按照今年小微企业留抵退税的新政策，这50多万我们将可能全部办理退税，进一步充实我们的现金流。”重庆温特莱酒店的财务人员潘玉培介绍，2021年，该酒店因符合增值税增量留抵退税条件，拿到了80多万元退税款，缓解了酒店去年租金交付的压力。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，21日召开的国务院常务会议决定所有行业的小微企业允许在6月底之前一次性退还，其4月1日之后的增量退税部分按月退还。这对于小微企业而言，一次性解决了他们在历史上多年所形成的留抵税额，不再占用资金，并形成了较大数额的现金流入，改革力度空前。这对于今年的逆周期及跨周期调节而言是重大利好，帮助小微企业解决资金困难的燃眉之急，助力其恢复生产，增大投资，激发市场活力。

“同时，财政部安排4000亿元的转移支付直达基层，帮助地方解决小微企业的退税资金问题，既解决了地方财政的困难，更有助于确保小微企业能够及时、足额获得相应的退税款，保民生、稳就业，促进减税退税政策发挥更大的效应，实现宏观经济的稳中有进。”李旭红说。

(责编：张文婷、吕骞)