原标题：光大云缴费2022年缴费金额已超千亿元

截至3月15日，光大云缴费本2022年缴费金额已突破千亿元，达1044亿元，同比增长33%；本年缴费笔数突破5亿笔，同比增长24%;本年缴费活跃用户突破2.5亿户，同比增长19%，整体呈现快速稳健增长之势。

光大云缴费相关负责人表示，当前，数字经济推动金融服务更加全面、深入、便捷。光大云缴费坚持深耕便民缴费产业，积累了扎实的平台规模和客户基础，发展速度、缴费项目、输出平台、服务用户数量近年来始终领跑同业。近期，光大云缴费正重点发力线下停车、无感支付、数字人民币等新型场景服务，满足群众日益增长的便民金融服务需求。

光大云缴费通过合作与开放的业务模式，将国内各类缴费项目、缴费渠道和支付结算功能整合，一端连接收费单位，一端连接缴费渠道，为群众提供线上化、自动化、智能化的数字便民缴费服务。2021全年光大云缴费完成缴费服务超20亿笔，缴费金额超5000亿元，服务活跃用户达5.6亿户。

光大云缴费以个人、企业、政务三大缴费场景为本，做深、做透基础民生服务，目前已累计接入便民缴费服务项目超12000项，涵盖水、电、燃气、供暖、社保、医疗、教育等数十个领域;服务输出至微信、美团、中国银联、金融同业等670余家大型机构，服务覆盖全国省、市、县居民生活缴费的各类场景。

多年来，光大云缴费积极践行“我为群众办实事”，助力各级各地政府深化“放管服”改革，加大“一网通办”服务力度，将缴费代收服务输出至国家政务服务平台和各省、市级政务服务平台共计74家。同时，光大云缴费深入推进社保代收等各类政务缴费项目，现已支持山西、河北等27个省(自治区、直辖市)城乡居民和灵活就业人群社保缴纳。2021年有超过1.8亿人次通过光大云缴费完成社保缴纳，缴费金额超770亿元，为异地就业、偏远地区人员解决了往返奔波的不便。

(责编：曹淼、李源)