人民网北京3月22日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部修订了《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南（第七版）》（以下简称《指南》），进一步加强交通运输疫情防控。

《指南》主要修订内容有，一是强化密切接触者、入境人员等群体转运闭环管理。针对近期各地疫情频发，密切接触者、密接的密接、入境人员等重点人员转运需求增加的情况，《指南》专门设计表格，明确为以上人员提供运输服务的司乘人员应落实规范防护、闭环管理、高频次核酸检测、每日健康监测零报告等防护措施，按照“7天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”移出闭环后方可为社会公众提供服务。同时《指南》明确，道路客运、城市公共汽电车、出租汽车经营者应加强人员管理，不得安排同一司乘人员为直接接触入境人员、物品、环境的高风险岗位人员和其他社会公众交叉提供服务。

二是提高场站和车辆消杀、人员防护、乘客信息登记等要求。针对近期严峻复杂的疫情防控形势，《指南》强化了低风险地区道路水路客运场站和车辆消毒通风、人员防护等举措，明确了道路水路客运和城市公共交通从业人员新冠病毒疫苗应接尽接和每日健康监测要求，对省际、市际包车客运明确了乘客信息登记要求。

三是优化城市轨道交通、机动车维修和驾驶员培训等领域防疫举措。《指南》明确，城市轨道交通车站可根据当地联防联控机制要求，对进站乘车的乘客查验健康码；优化了机动车维修、机动车驾驶员培训等领域设施消毒和人员防护举措。

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